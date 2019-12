Vielen Dank, dass Sie sich für die AddThis Services entschieden haben. Die AddThis Services werden von Oracle America, Inc ("Oracle") mit Sitz in 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, zur Verfügung gestellt. Durch die Verwendung der AddThis Services erklären Sie sich mit den folgenden Nutzungsbedingungen einverstanden (diese "Bestimmungen"). Diese Bestimmungen regeln entsprechende Rechte und Pflichten zwischen Ihnen und Oracle in Verbindung mit Ihrem Zugang und der Nutzung der AddThis Services.

Sie und Oracle vereinbaren wie folgt:

Oracle gewährt Ihnen unter der Voraussetzung, dass Sie diese Bestimmungen, die Ihre Nutzung der AddThis Services regeln akzeptieren, Zugang zu den AddThis Services. Indem Sie die "Lizenzvereinbarung akzeptieren"-Schaltfläche oder -box (oder gleichwertiges) auswählen oder die AddThis Services installieren oder nutzen, erklären Sie Ihre Zustimmung zu diesen Bedingungen als ein bevollmächtigter Vertreter Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation (sofern der Service von einer Gesellschaft erworben wird) oder als Einzelperson und erklären sich einverstanden mit den Bestimmungen bezogen auf Ihren Zugang und Ihre Nutzung. Wenn Sie nicht willens sind, sich im Rahmen dieser Bestimmungen zu verpflichten, dann wählen Sie nicht die "Lizenzvereinbarung akzeptieren"-Schaltfläche oder -box (oder gleichwertiges) aus und es ist Ihnen dann nicht gestattet, die AddThis Services zu nutzen, auf diese zuzugreifen oder herunterzuladen.

Diese Bestimmungen gelten für Sie, wenn Sie: (i) ein "Herausgeber" (der Eigentümer oder Betreiber einer Herausgeber-Website, die die AddThis Services verwendet); oder (ii) ein "Endnutzer" der auf die AddThis Services zugreift und diese verwendet, sind. Verweise in Form von "Sie" und "Ihr" verweisen, je nachdem, auf alle Herausgeber oder Endnutzer.

Sofern Sie ein Herausgeber sind, gelten für Sie während der Nutzung der AddThis Services alle Bestimmungen außer Absatz 1.2, der nur auf Endnutzer zutrifft.

Sofern Sie ein Endnutzer sind, gelten für sie für die Nutzung der AddThis Services die Präambel, die Abschnitte 1.1.5(h), 1.2, 1.3, 2.1.2, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 und 2.7 und Artikel III. Bitte lesen Sie diese Abschnitte sorgfältig durch, da diese die Bedingungen und Ihre Rechte und Verpflichtungen bei der Nutzung der AddThis Services enthalten.

Es gelten die Oracle Websites Terms of Use sowie die vorliegenden Bestimmungen für Endnutzer und Herausgeber.

Sofern Sie ein Nutzer der AddThis Share und Bookmark Browser Extension sind, finden Sie die für die AddThis Toolbar geltenden Bestimmungen unter http://www.addthis.com/privacy/extension-and-bookmarklet-terms-of-service.

I. NUTZUNG DER ADDTHIS SERVICES

1.1 Bedingungen für Herausgeber. Sofern Sie die AddThis Services als Herausgeber nutzen, gelten für Sie die folgenden Bedingungen:

1.1.1 Dem Herausgeber durch Oracle gewährte Lizenzen. Oracle gewährt Ihnen eine begrenzte, nicht ausschließliche weltweite Lizenz zur Nutzung der AddThis Services. Dieses Recht und diese Lizenz ausschließlich an Sie vergeben und können nicht an Dritte unterlizenziert oder übertragen werden. Als Teil ihrer berechtigten Nutzung der AddThis Services können Sie den herunterladbaren Code zur Installation und Anzeige der AddThis Tools auf Herausgeber-Websites nutzen.Sie dürfen den herunterladbaren Code nur im Rahmen der Angaben in den Oracle support documents oder anderweitig im Rahmen schriftlicher Anweisung durch Oracle verändern.

Außerdem gewährt Ihnen Oracle das nicht ausschließliche, nicht übertragbare Recht zur Anzeige der AddThis Marken ausschließlich im Zusammenhang mit den AddThis Services und wie in den Richtlinien für die Nutzung durch Dritte für Oracle-Markenzeichen beschrieben, zu finden unter https://www.oracle.com/legal/trademarks.html. Es werden keine weiteren Rechte bezogen auf die AddThis Marken durch die Bestimmungen eingeräumt.

Um Ihnen die Verwendung des AddThis Tools zu erleichtern, können Sie Third-Party Marken verwenden, sofern Ihnen diese durch Oracle zur Verfügung gestellt werden. Ihre Nutzung der Third-Party Marken unterliegt den Lizenzen und Richtlinien des externen Lizenzgebers. Sie sind als Herausgeber allein dafür verantwortlich, die Richtlinien des externen Lizenzgebers zu lesen und einzuhalten. Der durch die Nutzung der Third-Party Marken durch den Herausgeber entstehende Goodwill kommt dem externen Lizenzgeber zu.

1.1.2. Oracle durch den Herausgeber gewährte Lizenzen. Sie gewähren im Gegenzug für die Nutzung der AddThis Services und den Download des Enablement-Codes: (i) Oracle und Partner von Oracle das Recht, Herausgeber-Daten zu erheben, mit Ausnahme des in Abschnitt 1.1.5 Festgelegten; (ii) Oracle und den Partnern von Oracle ein weltweites, unwiderrufliches, unentgeltliches, unterlizenzierbares Recht zur Erhebung, Verarbeitung und Offenlegung von Herausgeber-Daten an Partner von Oracle und Oracle- Kunden in Übereinstimmung mit der geltenden privacy policy ("Privacy Policy", abrufbar unter https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html (oder von einer anderen von Oracle dafür vorgesehenen Stelle, die sich jederzeit ändern kann)

1.1.3. Ihr AddThis Account. Alle Herausgeber müssen sich auf AddThis.com registrieren und dort einen Account anlegen, um die AddThis Services auf ihren Websites zu nutzen. Als Herausgeber erklären Sie sich damit einverstanden, Oracle korrekte Angaben während des Registrierungsprozesses zu machen und diese Informationen bei Bedarf zu aktualisieren. Behandeln Sie Ihr Passwort zum Schutz Ihres AddThis Accounts vertraulich. Sie sind für alle Handlungen, die im Zusammenhang mit ihrem AddThis Account stehen, verantwortlich. Sobald Sie von einer unbefugten Nutzung Ihres Passworts oder Ihres AddThis Accounts erfahren, ändern Sie bitte umgehend Ihr Passwort und kontaktieren AddThis Support.

AddThis.com kann Foren für Herausgeber und andere registrierter Nutzer unterhalten, um Interaktion miteinander und mit Oracle zu ermöglichen. Die Herausgeber sind für jeglichen Inhalt allein verantwortlich, der von ihnen erstellt wird, und Oracle ist weder für Beiträge verantwortlich, die nicht von Oracle erstellt wurden, noch haftet Oracle für die Qualität oder Richtigkeit eines Forenbeitrags. Oracle kann Beiträge in jedem Forum auf AddThis.com jederzeit bearbeiten oder verändern.

1.1.4. Gebühren. Sofern Sie ein Herausgeber sind, der eine kostenpflichtige Version der AddThis Services nutzt, werden Zahlungsbedingungen und weitere Bedingungen in einem separaten Auftrag unter Verweis auf die vorliegenden Bestimmungen zwischen Ihnen und Oracle vereinbart.

1.1.5. Datenschutz.

Erhebung auf den Websites der Herausgeber. Sobald der Enablement-Code auf einer Website des Herausgebers installiert ist, ermöglicht er es Oracle und Partnern von Oracle, Cookies zur Erhebung von Herausgeber-Daten zu setzen. Diese Technologien werden detailliert in den Privacy Policy beschrieben. Wenn ein Endnutzer Ihre Herausgeber-Site besucht, so sind Oracle und Partner von Oracle berechtigt, einen Cookie zum Zwecke des Trackings der Nutzung Ihrer Herausgeber-Site durch den Endnutzer setzen (beispielsweise zur Ermittlung der Suchmaschine, die den Endnutzer auf die jeweilige Website gebracht hat oder zur Ermittlung der Interessen des Endnutzers); dies umfasst auch die Erlaubnis für Partner von Oracle, Cookies und Pixel zu setzen, die die Synchronisation von eindeutigen Bezeichnern (unique identifier) zwischen Oracle und unseren Partnern zum Zwecke des Online Behavioral Advertising ermöglichen. Nutzung von Herausgeber-Daten. Oracle unterhält eine Privacy Policy, in der die Nutzung von Herausgeber-Daten durch Oracle geregelt ist. Oracle nutzt Herausgeber-Daten zur Erstellung von Datenprodukten und -services einschließlich zielgerichteter Werbung sowie für die übrigen Zwecke, die in der Privacy Policy beschrieben sind. Oracle kann Partner und Kunden gestatten, dasselbe zu tun. Oracle, Partner von Oracle und Oracle-Kunden können Herausgeber-Daten auch zu anderen Zwecken nutzen, wie etwa zum Ermitteln, Vorbeugen oder Verfolgen von Betrugs-, Sicherheits- oder Technikvorfällen sowie für die Forschung und Entwicklung. Darüber hinaus kann Oracle Herausgeber-Daten nutzen, um deidentifizierte oder pseudonyme Identifier mit denen Dritter zu synchronisieren (einschließlich geräteübergreifender Identifier). Oracle erhebt ausschließlich Herausgeber-Daten zu den in diesem Abschnitt beschriebenen Zwecken. Einhaltung der Regeln einschließlich der Pflichten des Verantwortlichen. Herausgeber-Daten können Elemente wie z. B. unique IDs, IP-Adressen oder Daten zu Online-Verhalten und Interessen umfassen, wobei einige davon unter Umständen personenbezogene Daten sind, für die bestimmte Regeln gelten. Oracle und der Herausgeber sind Verantwortliche, was die gemäß den vorliegenden Bestimmungen erhobenen und genutzten Herausgeber-Daten betrifft.



Oracle wird die Regeln bei der Bereitstellung der AddThis Services einhalten. Der Herausgeber wird bei der Erhebung von Herausgeber-Daten und ihrer Weitergabe an Oracle und sonstige Dritte die Regeln einhalten.



Oracle und der Herausgeber müssen gegebenenfalls unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um jegliche Nichteinhaltung der vorliegenden Bestimmungen oder der Regeln zu beheben. Kann eine Nichteinhaltung nicht umgehend behoben werden, informieren sich Oracle und der Herausgeber gegenseitig, wenn eine der Parteien (a) Grund zu der Annahme hat, dass sie diese Bestimmungen, zu denen auch die Regeln gehören, nicht einhalten oder ihre Verpflichtungen als Verantwortlicher für die personenbezogenen Daten nicht erfüllen kann; oder (b) Kenntnis von Umständen oder Änderungen an den Regeln erlangt, die sie an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß diesen Bestimmungen hindern könnten. Ansprüche der Endnutzer (Betroffene). Oracle ermöglicht jedem Endnutzer auf jegliche Herausgeber-Daten, die sich auf ihn beziehen, zuzugreifen und sie zu korrigieren, zu verändern, oder zu löschen. Wenn ein Endnutzer Sie kontaktiert, gewähren Sie dem Endnutzer das Recht und stellen ihm die Mittel zur Verfügung, in Übereinstimmung mit den Regeln eine Kopie seiner personenbezogenen Daten zu erhalten, diese Daten zu ändern, zu vernichten oder zu löschen, ihre Nutzung einzuschränken oder sich eine exportierbare Kopie davon zu beschaffen. Außerdem können Sie die Rechte Oracles zur Nutzung oder Teilung solcher Herausgeber-Daten einschränken oder aufheben, indem Sie Oracle darauf unter Nennung der spezifischen Herausgeber-Daten, die geändert werden müssen hinweisen. Information und Einwilligung. Sie willigen ein, (a) den Endnutzern alle entsprechend den Regeln vorgeschriebenen Informationen zukommen zu lassen und (b) die Einwilligung des Endnutzers (einschließlich seiner Einverständniserklärung) und alle Genehmigungen des Endnutzers einzuholen, die Sie benötigen, um die AddThis Services zu nutzen und Herausgeber-Daten an Oracle weiterzugeben. Im Rahmen der Information und Einwilligung müssen die Endnutzer vollständig über die Zwecke der Weitergabe der Herausgeber-Daten an Oracle, wie in der Privacy Policy beschrieben, informiert werden. Wenn Sie sich auf eine andere Rechtsgrundlage als die Einwilligung des Endnutzers berufen, müssen Sie Oracle (unter daas.marketing.subscriptionmgmt@oracle.com) hierüber informieren, bevor Sie die Services nutzen oder Herausgeber-Daten an Oracle weitergeben.



Sie erklären sich damit einverstanden, eine einfach zugängliche Datenschutzerklärung zu unterhalten, die gut sichtbar auf Ihren Herausgeber-Websites verlinkt ist. Ihre Links zu der Datenschutzerklärung müssen die Bezeichnungen "Datenschutz" und gegebenenfalls "Cookie" enthalten, soweit dies in den Regeln vorgeschrieben ist. Weiterhin müssen Sie auf den Herausgeber-Websites geeignete, den Regeln entsprechende Informations- und Einwilligungs- Tools bereitstellen (beispielsweise Banner oder Overlays), die den Endnutzer darüber informieren, dass die Herausgeber-Websites Cookies verwenden und der Endnutzer durch seine Nutzung der Herausgeber-Websites der Nutzung von Cookies zustimmt. Ihre Datenschutzerklärung muss leicht verständlich sein und vollständige Angaben zu folgenden Punkten enthalten: (a) welche personenbezogenen Daten Sie erheben und weitergeben, (b) unter welchen Umständen Sie sie weitergeben, (c) zu welchem Zweck oder welchen Zwecken Sie sie weitergeben (einschließlich der in der Oracle Privacy Policy genannten Zwecke), (d) Namen oder Art der Organisation, an die Sie sie weitergeben, und (e) alle weiteren Informationen, die gemäß den Regeln erforderlich sind. Opt-out Möglichkeiten für Herausgeber-Websites. Sie sind verpflichtet, geeignete Vorschriften und Verfahren einzuhalten, die es Endnutzern ermöglichen, (i) der weiteren Erhebung ihrer personenbezogenen Daten durch Sie sowie deren Weitergabe zu widersprechen; und (ii) die weitere Nutzung von Herausgeber-Daten durch Oracle gemäß diesen Bestimmungen zu untersagen. Ihre Datenschutzerklärung muss es dem Endnutzer ermöglichen, der Erhebung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten durch Sie zu widersprechen und muss: (i) auf für für die USA bestimmten Herausgeber-Websites außerdem einen Link zum DAA- Widerspruchsprogramm (derzeit verfügbar unter http://www.aboutads.info/choices/) oder zum NAI-Widerspruchsprogramm (derzeit verfügbar unter http://optout.networkadvertising.org) enthalten; (ii) auf für die EU/EEA bestimmten Herausgeber-Websites einen Link zum EDAA- Widerspruchsprogramm (derzeit unter http://www.youronlinechoices.eu/verfügbar) enthalten; oder (iii) in allen anderen Regionen der Welt einen Link zur Oracle Datenschutzerklärung oder zu einem mit den Regeln konformen Opt-out-Programm oder Opt-out-Verfahren bereitstellen und nach Bedarf sicherstellen, dass alle Widersprüche, die Oracle über einen solches Verfahren in einer Weise mitgeteilt werden, die es Oracle ermöglicht, den Widerspruch schnell zu verarbeiten. Einhaltung des Datenschutzstandards. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie (i) die AddThis Services nicht dazu nutzen, Entscheidungen über die Eignung eines Endnutzers für eine Beschäftigung, für die Gesundheitsvorsorge, für einen Kredit oder eine Versicherung, oder zur Entscheidungsfindung auf Grund rein automatischer Vorgänge nutzen, bei der die Entscheidung erheblichen Einfluss auf den Endnutzer hat, oder in irgendeiner Weise eine andere Person diskriminiert oder dazu genutzt werden kann oder Intoleranz, Rassismus oder Gewalt fördert; (ii) Oracle keine Daten zur Verfügung stellen, die als sensible Daten gemäß den Regeln zu verstehen sind; und (iii) Oracle keine Daten zur Verfügung stellen, die über Websites erhoben wurden, die sich an Jugendliche im Alter von unter sechzehn (16) Jahren richten oder sich auf Website-Nutzer beziehen, von denen Sie wissen, dass sie jünger als sechzehn (16) Jahre sind. Oracle kann die Übermittlung von Herausgeber-Daten jederzeit ablehnen. Übermittlung von personenbezogenen Daten. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Oracle Herausgeber-Daten global übermitteln und speichern kann. Übermittlungen personenbezogener Daten von Endnutzern aus der Europäischen Union an Oracle unterliegen den Bestimmungen der EU-Standardvertragsklauseln für die Übermittlung an verantwortliche Stellen (die "Klauseln"), wenn: (a) Der Herausgeber personenbezogene Daten von EU-angehörigen Endnutzern gemäß diesen Bestimmungen weitergibt, nutzt oder verarbeitet; und (b) diese Datenübermittlung: (i) Personenbezogene Daten betrifft, die Beschränkungen oder Anforderungen gemäß der Richtlinie 95/46/EG oder der Verordnung (EU) 2016/679 zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) unterliegen; und (ii) in Länder, in Rechtsordnungen oder an Empfänger außerhalb des EWR oder der Schweiz erfolgt, die von der Europäischen Kommission nicht als Länder anerkannt sind, die ein angemessenes Schutzniveau gemäß Richtlinie 95/46/EG oder der Datenschutz-Grundverordnung gewährleisten; Oracle und Sie stimmen zu, dass die Aufnahme der Klauseln in diese Bestimmungen eine rechtsverbindliche Ausführung der Klauseln darstellt, bei der Sie als Datenexporteur handeln und Oracle als Datenimporteur.

1.2 Nur für Endnutzer geltende Bestimmungen. Sofern Sie ein Endnutzer sind, treffen dieser Abschnitt 1.2 und gewisse andere Teile dieser Bestimmungen auf Sie zu.

1.2.1. Lizenz des Endnutzers. Vorbehaltlich der Endnutzer-Beschränkungen in Abschnitt 1.2.5 gewährt Ihnen Oracle eine beschränkte Lizenz zur Nutzung der AddThis Services zum Teilen von Inhalten und zur online-Verbindung mit anderen Nutzern in Übereinstimmung mit diesen Bestimmungen.

1.2.2. Datenschutz. Die Erhebung von Herausgeber-Daten auf einer Herausgeber-Website wird durch die Datenschutzerklärung des Herausgebers geregelt, die der Privacy Policy von Oracle entsprechen muss.

1.2.3. Inhalte von Drittanbietern. Inhalte, die über AddThis Services geteilt oder miteinander verbunden werden, können Referenzen oder Verknüpfungen zu Materialien und Diensten von Dritten (einschließlich Herausgeber-Inhalten) haben, die weder Oracle oder Oracle-Partnern gehören noch von ihnen kontrolliert werden und anderen Bestimmungen unterliegen, die Sie überprüfen sollten. Die Geschäfte zwischen Ihnen und solchen Dritten, die über die AddThis Services ablaufen, finden ausschließlich zwischen Ihnen und dem Dritten statt und solche Geschäfte werden von den jeweiligen Bestimmungen eines solchen Dritten geregelt. Sie erklären sich einverstanden, dass Oracle nicht für anfallende Schäden oder Verluste jedweder Art haftet, die aus solchen Geschäften entstehen oder aufgrund der Präsenz eines solchen Dritten bei den AddThis Services verursacht wurden.

1.2.4. Eignung. Für die Nutzung der AddThis Services müssen Sie mindestens sechzehn (16) Jahre alt sein. Wenn Sie sechzehn (16) Jahre oder älter sind, aber jünger als achtzehn (18), so müssen Sie vor der Nutzung der AddThis Services zunächst die elterliche Zustimmung einholen und Ihre Eltern müssen diese Bestimmungen an Ihrer statt akzeptieren.

1.2.5. Einschränkungen der Nutzung für Endnutzer. Endnutzer sind verpflichtet: (i) die AddThis Services nicht in einer Art und Weise zu verwenden, die die Bestimmungen einer Herausgeber-Website verletzen; oder (ii) die AddThis-Services nicht dazu zu nutzen, eine andere Person zu verfolgen, zu belästigen, zu schädigen oder gegen das Gesetz zu verstoßen.

1.2.6. Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten. Die Nutzung der AddThis Services kann Sie mit anderen Nutzern (Endnutzer oder Herausgeber) und deren Inhalten in Kontakt bringen. Sie allein sind für die Auseinandersetzung mit anderen Nutzern verantwortlich und Oracle haftet nicht für Auseinandersetzungen zwischen Ihnen und anderen Nutzern, einschließlich direkten, indirekten, speziellen oder Folgeschäden, die sich aus solchen oder in Verbindung mit solchen Streitigkeiten ergeben.

1.3 Andere für die Endnutzer und Herausgeber anwendbare Rechte, Grenzen und Einschränkungen.

1.3.1. Einschränkungen. Herausgeber und Endnutzer werden unter keinen Umständen (und werden dies auch keinem Dritten gestatten): (i) Gegenstände, Güter oder Aktivitäten, die gegen das Gesetz verstoßen, während der Nutzung der AddThis Services anpreisen, Werbung dafür machen oder durchführen; (ii) Inhalte oder Informationen über die AddThis Services hochladen, verteilen, öffentlich machen, übertragen oder verfügbar machen oder diese Inhalte Oracle zur Verfügung stellen, die rechtswidrig, schädigend, bedrohend, belästigend, diffamierend, pornografisch, vulgär, obszön, beleidigend, invasiv gegenüber der Privatsphäre eines anderen, hasserfüllt, in irgend einer Art und Weise schädigend für Minderjährige, oder rassistisch, ethnisch oder anderweitig anstößig sind; (iii) versuchen, die AddThis Services zu verändern, zu stören, in die Services einzugreifen, diese zu gefährden oder diese mithilfe von Reverse Engineering zu rekonstruieren, oder anderweitig versuchen, den Quellcode der AddThis Services, den herunterladbaren Code, den Enablement-Code oder andere Codes oder Software abzuleiten, die im Zusammenhang mit den AddThis Services stehen; (iv) Inhalte modifizieren, verändern oder in irgend einer Art und Weise ändern, die das Eigentum eines Dritten sind, der die AddThis Services nutzt; (v) die AddThis Services auf eine Art und Weise verwenden, die die Leistung oder die Funktionalität der AddThis APIs oder der AddThis Services oder jeder anderen Website oder App beeinträchtigen; (vi) versuchen, sich Zugriff auf die gesicherten Teile der AddThis Services zu verschaffen, auf die Sie kein Zugriffsrecht besitzen; (vii) die AddThis Services dazu zu verwenden, um irgendeine Art von Virus, Wurm, Trojaner oder andere Schadsoftware zu laden oder zu übertragen; (viii) automatische, elektronische, oder manuelle Prozesse zum Zwecke des Zugriffs auf oder der Suche oder der Sammlung von Informationen der AddThis Services zu nutzen oder in irgend einer Weise die Funktionsfähigkeit der AddThis Services zu beeinträchtigen; (ix) Robots, Spiders, andere automatische Geräte oder manuelle Prozesse zum Zwecke der Extrahierung, des "Screen Scrapings", des "Monitorings", des "Minings" oder des Kopierens von statischen oder dynamischen Website auf oder über die AddThis Services verwenden; (x) Gegenstände, Güter oder Aktivitäten während der Nutzung der AddThis Services anpreisen, Werbung dafür machen oder durchführen, die gegen die Nutzungsbedingungen einer Herausgeber-Websites verstoßen; oder (xi) Gegenstände, Güter oder Aktivitäten während der Nutzung des AddThis Services anpreisen, Werbung dafür machen oder durchführen, deren Förderung auf einer Herausgeber-Website oder durch die AddThis Services nach eigenem Ermessen von Oracle als unangemessen erachtet wird.

1.3.2. Änderungen an den AddThis Services. Es steht Oracle frei, die AddThis Services mit oder ohne Ankündigung jederzeit zu ändern oder einzustellen. Oracle haftet für die Änderung oder Einstellung der AddThis Service gegenüber niemandem. Sofern Sie einer Änderung widersprechen, liegt Ihr einziger Rückgriff in der Einstellung der Ihrerseitigen Nutzung der AddThis Services. Ihre fortgesetzte Nutzung der AddThis Services im Anschluss an Änderungen bedeutet ihr Einverständnis mit einer solchen Änderungen.

1.3.3. Geistiges Eigentum. Oracle behält alle Rechte, Titel und Ansprüche einschließlich der Rechte am geistigen Eigentum bezüglich der AddThis Services, an der zur Erstellung und zur Ausführung der AddThis Services genutzten Technologie und an sämtlichen Oracle Software-Codes sowie Oracle gehörenden Arbeitserzeugnissen, -berichten und sonstigen Ergebnissen oder Resultaten, abgeleiteten Designs, Methoden, Erfindungen, Know-how, Techniken, Anwendungen und sonstigen Materialien oder Technologien sowie Verbesserungen des Vorstehenden, die Oracle Ihnen im Rahmen dieser Bestimmungen zur Verfügung stellt.

II. ALLGEMEINES

2.1 Gewährleistung und Haftungsausschlüsse.

2.1.1. Gewährleistung des Herausgebers. Sie gewährleisten, dass Sie das Recht und die Befugnis haben, die Lizenzen in diesen Bestimmungen zu erteilen und dass die Ausübung solcher Rechte durch Oracle nicht die Rechte von Endnutzern oder Dritten verletzt oder anderweitig dagegen verstößt und dass auf alle so genannten Urheberpersönlichkeitsrechte an den Herausgeber-Daten im vollen gesetzlich zulässigem Umfang verzichtet wurde.

2.1.2. Gewährleistung und Haftungsausschlüsse von Oracle. Oracle entwickelt seine Produkte und Services mit wirtschaftlich angemessener Sorgfalt. Allerdings mach Orcale für die AddThis Services keine bestimmten Zusagen im Rahmen dieser Bestimmungen. Oracle stellt die Add This Services „wie besehen“ („as is“) zur Verfügung. Oracle gibt bezüglich des Inhalts der AddThis Services, der Funktionen der AddThis Services oder der Zuverlässigkeit, der Verfügbarkeit oder der Eignung der Services keine Gewährleistungen oder Garantien. Oracle schließt eine Gewährleistung, die nicht explizit in diesen Bestimmungen enthalten sind, soweit dies gesetzlich zulässig ist, aus.

2.2 Laufzeit. Es steht Oracle frei, die Ihre Nutzung der AddThis Services mit oder ohne Grund jederzeit auszusetzen, zu kündigen oder zu untersagen. Sofern Oracle Ihr Recht auf Nutzung der AddThis Services kündigt, haben Sie die Nutzung der AddThis Services umgehend einzustellen. Sofern Sie ein Herausgeber sind, werden Sie die AddThis Services (und alle damit in Zusammenhang stehenden Codes und Technologien) umgehend von all Ihren Herausgeber-Websites löschen. Die Abschnitte dieser Bestimmungen, von denen Ihrer Natur nach erwartet werden kann, bestand zu haben, bleiben auch nach der Kündigung oder nach der Ablaufzeit dieser Bestimmungen in Kraft.

2.3 Vertrauliche Informationen. Bestimmte Inhalte, Informationen oder Software, die Sie über AddThis Services aufrufen, können vertrauliche Informationen von Oracle enthalten. Ohne Einschränkung des Vorstehenden sind sämtliche nicht-öffentlichen Informationen und Materialien (einschließlich aller Informationen über Vergütungen, sofern Sie für die AddThis Services bezahlen) in Bezug auf die AddThis Services vertrauliche Informationen von Oracle ("Vertrauliche Informationen"). Sie erklären sich einverstanden, die vertraulichen Informationen durch Anwendung der gebotenen Sorgfalt zu schützen und eine Offenlegung zu verhindern. Ungeachtet des Vorstehenden sind Sie nicht berechtigt, Informationen an Dritte weiterzugeben, zu verbreiten, zu verteilen, zu veröffentlichen, zu übermitteln oder zu übertragen bzw. vertrauliche Informationen zu keinerlei Zwecken zu nutzen, die nicht ausdrücklich in diesen Bestimmungen genehmigt wurden. Ihre Verpflichtungen in Bezug auf vertrauliche Informationen, ob nach geltendem Recht als Geschäftsgeheimnis geltend oder nicht, bleiben bis zu dem Zeitpunkt bestehen, zu dem die jeweiligen Informationen ohne direkte oder indirekte Handlung ihrerseits öffentlich bekannt werden.

2.4 Freistellung. Sofern Sie die AddThis Services im Auftrag eines Unternehmens oder einer anderen juristischen Person nutzen, werden diese Bestimmungen von diesem Unternehmen oder der juristischen Person akzeptiert. Sie, das Unternehmen oder die juristische Person werden Oracle und ihre Konzerngesellschaften von jedem Anspruch, jeder Klage und jedem Prozess, die bzw. der sich aus Ihrer Nutzung der AddThis Services oder der Verletzung dieser Bestimmungen ergibt oder damit in Verbindung steht, einschließlich jedweder Haftung oder Aufwendungen (beispielsweise Verluste, Schäden, Urteile, Kosten für Rechtsstreitigkeiten oder Anwaltsgebühren), die sich aus solchen Ansprüchen, Klagen oder Prozessen ergeben, freistellen und schadlos halten.

2.5 Haftungsbeschränkung. Oracle ist nicht für indirekte, spezielle, Folgeschäden, Strafschadensersatz oder Schäden durch Bußgelder verantwortlich, die Ihnen oder Ihrem Unternehmen entstehen. Die gesamte Haftung von Oracle für etwaige Schäden im Rahmen dieser Bestimmungen ist begrenzt auf 1.000 USD. Oracle haftet nicht für Schäden oder Verluste, die vernünftigerweise nicht vorhersehbar waren.

2.6 Ausfuhrkontrollgesetze. Sie erkennen an, dass die AddThis Services der Ausführverordnung der amerikanischen Exportkontrolle (U.S. Export Administration Regulation) und sonstigen Ausfuhrgesetzen, -beschränkungen und -bestimmungen (insgesamt: die "Ausfuhrgesetze") unterliegen und dass Sie diese Ausfuhrgesetze einzuhalten haben. Es ist Ihnen untersagt, die AddThis Services direkt oder indirekt zu versenden, zu übermitteln, zu exportieren oder neu zu exportieren an: (a) Länder, die den US- Exportbeschränkungen unterliegen (derzeit insbesondere, jedoch nicht beschränkt auf, Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien und die Krim) (jedes davon ein "Embargo-Staat"), (b) Endnutzer, von denen Sie wissen, dass sie die AddThis Services zu verbotenen Zwecken nutzen oder bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie dies tun, unter anderem, aber nicht ausschließlich für: den Entwurf, die Entwicklung oder die Produktion von Kern-, chemischen oder biologischen Waffen, Raketensystemen, Trägerraketen-Systemen und Raketensonden oder unbemannten Fluggerät-Systemen (jedes davon eine "Verbotene Nutzung") oder (c) Endnutzer, denen die Teilnahme an US-Export-Transaktionen durch eine Bundesbehörde der US-Regierung untersagt wurde (jeder davon eine "Sanktionierte Partei"). Darüber hinaus sind Sie für die Einhaltung Ihrer anwendbaren örtlichen Gesetze verantwortlich, die Ihr Recht zum Import und Export und Ihr Recht zur Nutzung der AddThis Services betreffen. Sie erklären und sichern zu, dass Sie (a) kein Bürger eines Embargo-Staates sind oder sich darin aufhalten, (b) die AddThis Services nicht für verbotene Nutzung anwenden und dass (c) Sie keine sanktionierte Partei sind. Alle Rechte zur Nutzung der AddThis Services stehen unter der Voraussetzung der Bestimmungen und verfallen, bei Nichteinhaltung dieser Bestimmungen. Sofern Oracle Kenntnis von einem Verstoß erlangt, ist Oracle berechtigt, diese Vereinbarung zu kündigen.

2.7 Verschiedenes. Oracle kann diese Bestimmungen jederzeit ändern. Sie dürfen diese Vereinbabrung oder einen Teil davon nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Oracle einer anderen Partei übertragen. Sie sind für die regelmäßige Überprüfung dieser Bestimmungen verantwortlich. Das „Datum des jeweiligen Stands“ für diese Bestimmungen gibt Oracle jeweils am Ende dieser Seite an. Änderungen dieser Bestimmungen treten für Ihre Nutzung der AddThis Services zehn (10) Tage nach ihrer Veröffentlichung auf deiser Seite in Kraft und gelten nicht rückwirkend. Gesetzlich vorgeschriebene Änderungen, die an diesen Bestimmungen vorgenommen werden, sind sofort wirksam. Sofern Sie einer Änderung der Bestimmungen nicht zustimmen, stellen Sie die Nutzung der AddThis Services ein. Durch Ihre fortgesetzte Nutzung der AddThis Services im Anschluss an Änderungen erklären Sie Ihr Einverständnis mit einer solchen Änderung. Diese Bestimmungen stellen den gesamten Vertrag zwischen Ihnen und Orale in Bezug auf die AddThis Services dar und ersetzen alle vorherigen oder zeitgleichen Verträge. Sofern eine Bestellung im Rahmen dieser Bestimmungen aufgegeben wird und es zum Widerspruch zwischen diesen Bestimmungen und den Bestimmungen der Bestellung kommt, so gelten die Bedingungen der Bestellung. Diese Bestimmungen regeln unsere Beziehungen bezüglich Ihrer Nutzung der AddThis Services und daraus entstehen keine Rechte für Dritte. Sofern Oracle keine Maßnahmen gegen Sie wegen der Verletzung dieser Bestimmungen einleitet, bedeutet das nicht, dass Oracle auf die hierin beschriebenen Rechte verzichtet oder diese aufgibt. Ist ein Teil dieser Bestimmungen nicht durchsetzbar, so wird die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht beeinträchtigt. Der Uniform Computer Information Transaction Act findet gegenüber diesen Bestimmungen oder einer Bestellung, die im Rahmen dieser aufgegeben wird, keine Anwendung. Diese Bestimmungen unterliegen den Gesetzen des Staates Kalifornien und es gilt für jede Streitigkeit, die sich aus den Bestimmungen ergibt oder auf diese verweist, die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte in den Bezirken San Francisco oder Santa Clara. Rechtliche Mitteilungen müssen an Oracle per Einschreiben an folgende Adresse gesendet werden: Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway Redwood Shores, CA 94065, Attention: General Counsel, Legal Department.

III. DEFINITIONEN

AddThis Marken bedeutet ADDTHIS®, eine eingetragene Marke in den USA, und alle sonstigen AddThis Grafiken, Logos, Designs, Seitenüberschriften, Schaltflächensymbole und Symbolleisten, die auf der Herausgeber-Websites oder den AddThis Services angezeigt werden, die unter Umständen als Marken in den Vereinigten Staaten oder sonstigen Ländern geschützt sind.

AddThis Services bedeutet AddThis.com, die AddThis Tools (unter anderem "Share Buttons", "Follow Buttons", "Related Posts" und "Targeting Tools"), von Herausgebern bestellte "for-pay" AddThis Services (z. B. AddThis Enterprise Tools), und herunterladbaren Codes.

AddThis Tools bedeutet (i) eine Folge von AddThis-Technologien, deren Inhaber Oracle ist und die den Herausgebern zur Installation auf den Herausgeber-Websites zur Verfügung gestellt werden, um einem Endnutzer das Teilen von Inhalten zu ermöglichen, zu verfolgen, zu sehen, zu empfehlen und mit dem Inhalt der Herausgeber zu interagieren; und (ii) das AddThis Management- und Analytik-Dashboard.

Cookies sind Dateien, die auf einem Computer oder Gerät gespeichert werden, wenn der Computer oder das Gerät mit einem Server kommuniziert, der den Cookie verwendet, um Informationen über diesen Computer oder das Gerät und seine Nutzer abzurufen.

Herunterladbarer Code bedeutet jeder Enablement Code und den auf AddThis.com bereitgestellten Code, der die Installation der AddThis Tools auf den Herausgeber-Websites ermöglicht.

Enablement Code bedeutet ein Code, der Teil des AddThis Tools ist oder Ihnen einschließlich Pixel- Tags zur Verfügung gestellt wird oder einen anderen ähnlichen Code, der es Oracle ermöglicht, Daten von Herausgebern zu erheben.

Oracle Partner bedeutet Dritte, die Unterauftragsverarbeiter von Oracle sind, einschließlich derer, die die Synchronisation einzelner unique identifiers ermöglichen, um Online Behavioral Advertising durch die Nutzung von Cookies und eines Enablement Codes zu ermöglichen. Für eine Liste dieser Partner klicken Sie bitte hier.

Persönliche Informationen bedeutet personenbezogene Daten, die sich nach den Gesetzen des Landes bestimmen, in denen der entsprechende Nutzer bzw. Betroffene ansässig ist (deren Identität Oracle durch einen Endnutzer oder Herausgeber oder über die AddThis Services zur Kenntnis gebracht wird).

Herausgeber-Daten bedeutet Daten, die auf Herausgeber-Websites erhoben werden, einschließlich (a) Inhalten von Herausgeber-Websites, die bei der Installation von AddThis Services, AddThis Tools, herunterladbarem Code oder Enablement Code auf Herausgeber-Websites automatisch erhoben werden; und (b) auf erhobene Daten bezüglich der Besuche und Aktivitäten der Endnutzer auf Herausgeber- Websites.

Herausgeber-Website bedeutet eine Website, eine URL oder eine Webpage, auf der die AddThis Services aktiviert sind oder genutzt werden. Beispielsweise ist AddThis.com eine Herausgeber-Website.

Regeln sind alle anwendbaren Gesetze, Regularien, Vorschriften und regulatorischen Richtlinien zum Datenschutz und zur elektronischen Kommunikation sowie alle anwendbaren Selbstregulierungsrichtlinien, einschließlich uneingeschränkt aller Selbstregulierungsgrundsätze der Digital Advertising Alliance ("DAA"), aktuell abrufbar unter http://www.aboutads.info/principles, und der Code of Conduct of the Network Advertising Initiative ("NAI"), derzeit verfügbar unter http://www.networkadvertising.org/code-enforcement/code, des NAI Mobile Application Code, derzeit abrufbar unter http://www.networkadvertising.org/mobile/NAI_Mobile_Application_Code.pdf, sowie der Grundsätze der European Interactive Digital Alliance ("EDAA"), derzeit verfügbar unter http://www.edaa.eu/european-principles/, in der jeweils aktuellen Fassung.

Service Provider Platform bedeutet eine Software-Anwendung oder die Anwendung auf einem Mobilgerät (App), auf der die AddThis Services zur Benutzung aktiviert sind.

Third-Party Marken bezieht sich auf eine in den Vereinigten Staaten eingetragene Marke von Dritten und alle anderen Grafiken, Logos und Designs, die auf der Herausgeber-Website oder den AddThis Services erscheinen, welche unter Umständen Warenzeichen in den Vereinigten Staaten oder sonstigen Ländern sind.