Muchas gracias por elegir los Servicios de AddThis. Los Servicios de AddThis son provistos por Oracle America, Inc. ("Oracle") ubicada en 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065. Al utilizar los Servicios de AddThis, usted acepta los siguientes Términos del Servicio (estos "Términos"). Estos Términos confirman y aclaran los respectivos derechos y obligaciones entre Oracle y usted en relación con su acceso a los Servicios de AddThis y el uso que usted haga de los mismos.

Usted y Oracle acuerdan lo siguiente:

ORACLE ESTÁ DISPUESTA A AUTORIZAR SU ACCESO A LOS SERVICIOS DE ADDTHIS ÚNICAMENTE CON LA CONDICIÓN DE QUE USTED ACEPTE QUE ESTOS TÉRMINOS RIGEN EL USO QUE USTED HAGA DE LOS SERVICIOS DE ADDTHIS. AL SELECCIONAR EL BOTÓN O LA CASILLA "ACCEPT LICENSE AGREEMENT" (ACEPTAR EL CONTRATO DE LICENCIA) (O SU EQUIVALENTE), O AL INSTALAR O USAR LOS SERVICIOS DE ADDTHIS, USTED MANIFIESTA SU ACEPTACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DE SU EMPRESA U ORGANIZACIÓN (SI SE ADQUIEREN PARA EL USO DE UNA PERSONA JURÍDICA) O EN CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, Y SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS APLICABLES A SU ACCESO Y USO. SI USTED NO DESEA QUEDAR OBLIGADO CONFORME A ESTOS TÉRMINOS, NO SELECCIONE EL BOTÓN O LA CASILLA "ACCEPT LICENSE AGREEMENT" (O SU EQUIVALENTE), Y NO DESCARGUE, ACCEDA NI USE LOS SERVICIOS DE ADDTHIS.

Estos Términos se aplican si usted es: (i) un "Editor" (el propietario u operador de un Sitio del Editor que usa los Servicios de AddThis); o (ii) un "Usuario Final" que usa y accede a los Servicios de AddThis. Las referencias a "usted" y "su" aluden a cualquier Editor o Usuario Final, según corresponda.

Si usted es un Editor, todos los Términos son aplicables a usted mientras use los Servicios de AddThis, excepto la Sección 1.2, que solo se aplica a Usuarios Finales.

Si usted es un Usuario Final, el preámbulo, las Secciones 1.1.5(h), 1.2, 1.3, 2.1.2, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, y 2.7, y el Artículo III son aplicables a usted mientras use los Servicios de AddThis. Por favor, lea esas secciones detenidamente pues explican las reglas, los derechos y las obligaciones relativas al uso que usted haga de los Servicios de AddThis.

Si usted es un Usuario Final o un Editor que accede a AddThis.com, le serán aplicables tanto las Condiciones de Uso de Sitios Web de Oracle como estos Términos.

Si usted es un usuario de AddThis Share and Bookmark Browser Extension (Extensión del Navegador de AddThis para Intercambiar y Agregar Marcadores), los términos del servicio aplicables a la Barra de AddThis Tools pueden consultarse en http://www.addthis.com/privacy/extension-and-bookmarklet-terms-of-service.

I. USO DE LOS SERVICIOS EN LA NUBE

1.1 Términos Aplicables a los Editores. Si usted es un Editor que usa los Servicios de AddThis, se le aplicarán los siguientes términos:

1.1.1 Licencias concedidas por Oracle al Editor. Oracle le concede una licencia limitada, no exclusiva, a nivel mundial, para usar los Servicios de AddThis en el entendimiento de que este derecho y licencia se le conceden únicamente a usted, y no podrán sublicenciarse ni transferirse a terceros. Como parte de su uso autorizado de los Servicios de AddThis, usted podrá usar el Código Descargable para instalar y mostrar las AddThis Tools en el Editor. Usted puede modificar el Código Descargable pero únicamente como se describe en los documentos de soporte de Oracle o del modo que Oracle autorice por escrito.

Oracle le concede asimismo un derecho y una licencia no exclusivos e intransferibles para mostrar las AddThis Marks únicamente en la medida en que estén incorporadas en los Servicios de AddThis y según se describe en las Pautas de Uso de Marcas Registradas de Oracle por parte de Terceros, que pueden consultarse en https://www.oracle.com/legal/trademarks.html. No se concede ningún otro derecho sobre las AddThis Marks en virtud de estos Términos.

Para facilitar el uso de las AddThis Tools, usted puede usar Third Party Marks si estas fueran puestas a su disposición por parte de Oracle. El uso que usted haga de las Third Party Marks estará sujeto a las licencias y pautas del tercero licenciante. Es responsabilidad exclusiva del Editor leer y cumplir con las pautas del tercero licenciante. Todos los beneficios asociados al uso que el Editor haga de las Third Party Marks redundarán en beneficio del tercero licenciante.

1.1.2. Licencias concedidas a Oracle por el Editor. Como contraprestación por el uso que usted haga de los Servicios de AddThis, y al descargar el Código de Activación, usted acepta que: (i) Oracle y los Partners de Oracle podrán recopilar Datos del Editor, salvo por lo especificado en la Sección 1.1.5; (ii) usted concede a Oracle un derecho mundial, irrevocable, gratuito y sublicenciable para recopilar, tratar y revelar los Datos del Editor a los Partners de Oracle y a los clientes de Oracle de conformidad con la política de privacidad ("Política de Privacidad", que puede consultarse en https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html (o en aquella ubicación designada por Oracle), que se encuentra sujeta a modificaciones en cualquier momento], y usted concede a los Partners de Oracle el mismo derecho; (iii) Oracle, los Partners de Oracle, y los clientes de Oracle pueden usar los Datos del Editor para publicidad dirigida y las finalidades que se describen en la Sección 5 de la Política de Privacidad, lo que incluye, a mero título enunciativo, incorporar los Datos del Editor (o sus derivados) a productos y servicios de Oracle sin que ello genere ninguna obligación de retribución o indemnización a su favor; (iv) Oracle podrá usar los comentarios que usted brinde respecto de los Servicios de AddThis para finalidades comerciales lícitas sin que ello genere obligación de abonarle a usted tarifa alguna; y (v) siempre que Oracle le notifique a usted previamente que tiene la intención de usar sus marcas y usted lo acepte, Oracle podrá usar sus marcas para la promoción de los Servicios de AddThis con sujeción a sus pautas sobre uso y marcas registradas (si las hubiere).

1.1.3. Su Cuenta de AddThis. Todos los Editores deben registrarse y crear una cuenta en AddThis.com para usar los Servicios de AddThis en los Sitios del Editor. Como Editor, usted se compromete a suministrar a Oracle información exacta durante el registro y a actualizar dicha información según sea necesario. Para proteger su cuenta de AddThis, mantenga la confidencialidad de su contraseña. Usted es responsable de todas las actividades relacionadas con su cuenta de AddThis. Si usted toma conocimiento de cualquier uso no autorizado de su contraseña o su cuenta de AddThis, por favor cambie de inmediato su contraseña y comuníquese con el Soporte de AddThis.

AddThis.com puede contener foros para que los Editores y otros usuarios registrados interactúen con Oracle y entre sí. Los Editores son los únicos responsables de cualquier contenido que publiquen y Oracle no se responsabiliza por las publicaciones no efectuadas por Oracle, ni formula promesas en cuanto a la calidad o la exactitud de ninguna publicación en foros. Oracle podrá modificar o eliminar publicaciones de cualquier foro de AddThis.com en cualquier momento.

1.1.4. Tarifas. Si usted es un Editor que usa una versión paga de los Servicios de AddThis, las condiciones de pago y términos adicionales se incluirán en una orden por separado entre usted y Oracle que haga referencia a estos Términos.

1.1.5. Privacidad de los Datos.

Recopilación en Sitios del Editor. Al instalarse en un Sitio del Editor, el Código de Activación le permite a Oracle y a los Partners de Oracle introducir Cookies para recopilar Datos del Editor. Estas tecnologías se describen en detalle en la Política de Privacidad. Cuando un Usuario Final visita su Sitio del Editor, Oracle y los Partners de Oracle pueden introducir una Cookie y efectuar el seguimiento del uso que dicho Usuario Final hace de su Sitio del Editor (por ejemplo, la búsqueda en Internet que condujo al Usuario Final a una página determinada o las categorías de intereses del Usuario Final), lo que incluye permitir que los Partners de Oracle incorporen Cookies y píxeles para habilitar la sincronización de identificadores únicos internos entre Oracle y nuestros partners externos a efectos de facilitar publicidad en línea orientada al comportamiento. Uso de los Datos del Editor. Oracle mantiene una Política de Privacidadque revela la forma en que gestiona los Datos del Editor. Oracle utiliza los Datos del Editor para crear productos y servicios de datos, tales como servicios de publicidad dirigida y para las demás finalidades descriptas en la Política de Privacidad. Oracle podrá autorizar a los Partners y clientes a que hagan lo propio. Oracle, los Partners de Oracle, y los clientes también pueden utilizar los Datos del Editor para otros propósitos, tales como detectar, prevenir y abordar problemas de fraude, seguridad o técnicos, y para investigación y desarrollo. Además, Oracle puede usar los Datos del Editor para sincronizar identificadores anonimizados (desidentificados) o seudonimizados con los de terceros (entre ellos, identificadores multidispositivo). Oracle únicamente recopilará los Datos del Editor que sean necesarios por los motivos que se describen en esta Sección. Cumplimiento de las Normas incluidas las Responsabilidades del Responsable del Tratamiento de los Datos. Los Datos del Editor puede incluir elementos de datos, tales como identificadores únicos, direcciones IP así como datos sobre intereses y comportamiento en línea, algunos de los cuales pueden constituir Información Personal conforme a las Normas. Tanto Oracle como el Editor son responsables del tratamiento de datos con respecto a los Datos del Editor recopilados y utilizados conforme a estos Términos.



Oracle dará cumplimiento a las Normas al prestar los Servicios de AddThis. El Editor dará cumplimiento a las Normas al recopilar e intercambiar Datos del Editor con Oracle y otros terceros.



Oracle y el Editor deberán adoptar medidas de inmediato para subsanar cualquier incumplimiento de estos Términos o de las Normas. A menos que un incumplimiento pueda subsanarse sin demora, Oracle y el Editor se informarán recíprocamente si cualquiera de las partes (a) tiene motivos para creer que no puede cumplir con estos Términos, incluidas las Normas, o sus obligaciones en carácter de responsable del tratamiento de datos de la Información Personal; o bien (b) toma conocimiento de cualquier circunstancia o modificación de las Normas que pueda impedirle cumplir con sus obligaciones conforme a estos Términos, incluidas las Normas; Solicitudes del Usuario Final (titular de los datos). Oracle puede brindar a cualquier Usuario Final la posibilidad de acceder, corregir, modificar, o eliminar cualquier Dato del Editor referido a dicho Usuario Final. En caso de que un Usuario Final se comunique con usted, usted otorgará al Usuario el derecho, y facilitará los medios, para que el mismo reciba una copia, modifique, elimine o borre, restrinja el uso, u obtenga, una copia exportable de su Información Personal de conformidad con las Normas. Usted también podrá limitar o dar por terminado el derecho de Oracle de usar e intercambiar dichos Datos del Editor mediante una notificación a Oracle con los Datos del Editor específicos que deben eliminarse o modificarse. Notificación y Consentimiento del Editor. Usted se compromete a (a) otorgar a los Usuarios Finales todas las notificaciones exigidas por las Normas, y (b) obtener el consentimiento del Usuario Final (incluido el consentimiento afirmativo), y todos los permisos del Usuario Final que sean necesarios para que usted pueda usar los Servicios de AddThis e intercambiar los Datos del Editor con Oracle. Las notificaciones y los consentimientos deben informar de manera suficiente a los Usuarios Finales los propósitos para los cuales los Datos del Editor se intercambian con Oracle según se describe en la Política de Privacidad. USTED DEBE NOTIFICAR Y CONSULTAR CON ORACLE (a daas.marketing.subscriptionmgmt@oracle.com) SI USTED SE BASA EN UN FUNDAMENTO JURÍDICO DISTINTO DEL CONSENTIMIENTO DEL USUARIO FINAL ANTES DE USAR LOS SERVICIOS O INTERCAMBIAR DATOS DEL EDITOR CON ORACLE.



Usted se compromete a mantener una política de privacidad de fácil acceso a través de un vínculo destacado en su(s) Sitio(s) del Editor. Los enlaces a su política de privacidad deberán contener las palabras "Privacidad", "Privacidad de los Datos" y "Cookie" (o sus equivalentes en la jurisdicción que corresponda) de acuerdo con lo exigido por las Normas y Su página de inicio deberá incluir los hipervínculos exigidos conforme a las Normas. Además, usted deberá usar herramientas de notificación y consentimiento en el/los Sitio(s) del Editor que cumplan con las Normas [tales como pancartas (banners) o superposiciones (overlays)], que informen a los Usuarios Finales que el/los Sitio(s) del Editor usa(n) Cookies y que, al visitar el/los Sitios del Editor, los Usuarios Finales aceptan que usted use Cookies. Su política de privacidad debe ser fácil de entender y brindar suficientes detalles que describan (a) qué tipo de Información Personal usted recopila e intercambia, (b) las circunstancias en las cuales usted la intercambia, (c) el/los propósito(s) para el/los cual(es) usted la intercambia (incluso para los propósitos especificados en la Política de Privacidad de Oracle), (d) el nombre o tipo de organización con la cual usted la intercambia, y (e) toda información adicional exigida conforme a las Normas. Requisito de Opción de Exclusión Voluntaria para los Sitios del Editor. Usted deberá mantener políticas y prácticas apropiadas que permitan a los Usuarios Finales excluir voluntariamente (i) la recopilación y el uso de sus datos por parte de usted y el intercambio de su Información Personal por parte de usted; y (ii) el uso de los Datos del Editor por parte de Oracle de acuerdo con lo autorizado por estos Términos. Su política de privacidad debe permitir que los Usuarios Finales tengan la opción de excluir voluntariamente la recopilación y el uso de su Información Personal y: (i) para para Sitios del Editor de los EE. UU., debe incluir un enlace al programa de exclusión voluntaria de la DAA (actualmente disponible en http://www.aboutads.info/choices/) o al programa de exclusión voluntaria de la NAI (actualmente disponible en http://optout.networkadvertising.org); (ii) para Sitios del Editor de la UE/el EEE, debe incluir un enlace al programa de exclusión voluntaria de la EDAA (actualmente disponible en http://www.youronlinechoices.eu/); o (iii) en cualquier otra región del mundo, debe incluir un enlace a la Política de Privacidad de Oracle o a un programa de exclusión voluntaria o mecanismo de exclusión voluntaria que cumpla con las Normas y, según sea necesario, asegurar que cualquier opción de exclusión voluntaria ejercida a través de tales mecanismos sea comunicada a Oracle de manera tal que le permita a Oracle procesar sin demora la opción de exclusión voluntaria. Cumplimiento de las Normas de Privacidad. Usted acepta que (i) no usará los Servicios de AddThis a efectos de adoptar decisiones acerca de la elegibilidad de un Usuario Final para obtener empleo, atención médica, créditos o seguros, o para adoptar decisiones exclusivamente por medios automáticos cuando la decisión tenga un efecto significativo en el Usuario Final, o de cualquier forma que discrimine o que pueda utilizarse para discriminar a cualquier persona, o que promueva la intolerancia, el racismo o el daño; (ii) no proporcionará a Oracle datos que constituyan datos sensibles conforme a las Normas; y (iii) no proporcionará a Oracle ningún dato recopilado de sitios orientados a menores de dieciséis (16) años de edad o de usuarios de sitios que, según su conocimiento, sean menores de dieciséis (16) años de edad. Oracle podrá rehusarse a recibir Datos del Editor en cualquier momento. Ambas partes se comprometen a no discriminar a los consumidores que hayan ejercido sus derechos de eliminación, exclusión voluntaria o acceso en relación con el Servicio de AddThis. Transferencias de Información Personal. Usted acepta que Oracle podrá transferir y almacenar Datos del Editor a nivel mundial. Las transferencias de datos a Oracle de Información Personal de Usuarios Finales de la Unión Europea quedan sujetas a los términos de las Cláusulas Contractuales Tipo de la UE para Responsables del Tratamiento (las "Cláusulas") si: (a) el Editor intercambia, usa o trata Información Personal de Usuarios Finales de la UE de conformidad con estos Términos; y (b) dicha transferencia de datos: (i) supone Información Personal sujeta a cualesquiera restricciones o requisitos conforme a la Directiva 95/46/CE o el Reglamento (UE) 2016/679 por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (el Reglamento General de Protección de Datos); y (ii) se efectúa a países, jurisdicciones o receptores que se encuentren fuera del EEE o Suiza no reconocidos por la Comisión Europea como aquellos que garantizan un nivel de protección adecuado de conformidad con la Directiva 95/46/CE o el Reglamento General de Protección de Datos. Oracle y usted acuerdan que la incorporación de las Cláusulas a estos Términos constituirá una firma legalmente vinculante de las Cláusulas con usted en carácter de exportador de los datos y Oracle en carácter de importador de los datos.

1.2 Términos Aplicables exclusivamente a Usuarios Finales. Si usted es un Usuario Final, esta Sección 1.2 y ciertas otras cláusulas de estos Términos son aplicables a usted.

1.2.1. Licencia al Usuario Final. Con sujeción a las Restricciones al Usuario Final consignadas en la Sección 1.2.5., Oracle le concede una licencia limitada de uso sobre los Servicios de AddThis para intercambiar contenido y conectarse con otros usuarios en línea de conformidad con lo establecido en estos Términos.

1.2.2. Privacidad. La recopilación de Datos del Editor en un Sitio del Editor se rige por la política de privacidad del Editor que debe cumplir con la Política de Privacidad de Oracle.

1.2.3. Contenido de Terceros. El contenido intercambiado o al que se accede mediante un enlace a través de los Servicios de AddThis puede contener referencias o enlaces a materiales y servicios de terceros (incluido el contenido del Editor) que no pertenecen a Oracle o a sus partners ni son controlados por estos y que se encuentran sujetos a otros términos y condiciones que usted debe leer. Su relación con dichos terceros localizados a través de los Servicios de AddThis es exclusivamente entre usted y el tercero, y dicha relación se rige por los términos y las políticas pertinentes de tales terceros. USTED ACEPTA QUE ORACLE NO SERÁ RESPONSABLE NI ESTARÁ OBLIGADA POR PÉRDIDAS, DAÑOS NI PERJUICIOS DE NINGUNA ESPECIE INCURRIDOS COMO CONSECUENCIA DE DICHA RELACIÓN O COMO CONSECUENCIA DE QUE DICHOS TERCEROS APAREZCAN EN LOS SERVICIOS DE ADDTHIS.

1.2.4. Elegibilidad. Usted debe tener al menos dieciséis (16) años de edad para usar los Servicios de AddThis. Si usted es mayor de dieciséis (16) años pero menor de dieciocho (18), deberá contar con el consentimiento de sus padres para usar los Servicios de AddThis, y su padre o madre deberá aceptar estos Términos en su representación.

1.2.5. Restricciones al Usuario Final. Los Usuarios Finales no deberán: (i) usar los Servicios de AddThis de un modo que viole los términos de cualquier Sitio del Editor; ni (ii) usar los Servicios de AddThis para acosar, hostigar, dañar a otra persona, ni violar la ley.

1.2.6. Desacuerdos y Controversias. El uso que usted haga de los Servicios de AddThis puede ponerlo en contacto con otros usuarios (ya sean Usuarios Finales o Editores), y su contenido. Usted es el único responsable de su relación con otros usuarios y Oracle no asumirá responsabilidad alguna por cualquier relación que usted entable con otros usuarios, incluidos daños y perjuicios directos, indirectos, especiales u otros daños y perjuicios consecuentes, que surjan en virtud o como consecuencia de tales controversias.

1.3 Otros Derechos, Límites y Restricciones Aplicables a los Usuarios Finales y Editores.

1.3.1. Restricciones. Ni los Editores ni los Usuarios deberán (y no deberán permitir a ningún tercero): (i) llevar a cabo, promocionar o publicitar ningún artículo, bien o actividad durante el uso de los Servicios de AddThis que viole la ley; (ii) cargar, distribuir, publicar, transmitir o poner a disposición a través de los Servicios de AddThis, o proporcionar a Oracle, cualquier contenido o información que sea ilegal, dañino, amenazante, abusivo, acosador, difamatorio, pornográfico, vulgar, obsceno, calumnioso, invasivo de la privacidad de un tercero, odioso, de cualquier modo nocivo para menores, u objetable desde el punto de vista racial, étnico o de otro tipo; (iii) tratar de someter a procesos de ingeniería de reversa, modificar, interrumpir, interferir o poner en peligro los Servicios de AddThis o intentar de otro modo derivar el código fuente de los Servicios de AddThis, el Código Descargable, el Código de Activación, u otro código o software relacionado con los Servicios de AddThis; (iv) modificar, cambiar, o alterar de cualquier manera, el contenido de propiedad exclusiva de un tercero mediante el uso de los Servicios de AddThis; (v) usar los Servicios de AddThis de cualquier modo que interfiera en el rendimiento o la funcionalidad de las API de AddThis o los Servicios de AddThis o cualquier sitio web o aplicación; (vi) tratar de obtener acceso a partes protegidas de los Servicios de AddThis a las que usted no tiene derecho a acceder; (vii) usar los Servicios de AddThis para cargar o transmitir cualquier tipo de virus, gusano (worm), troyano (Trojan horse) u otro código malicioso; (viii) usar cualquier proceso automático, electrónico o manual para acceder, buscar o recolectar información de los Servicios de AddThis, o para interferir de cualquier modo en el buen funcionamiento de los Servicios de AddThis; (ix) usar cualquier robot, araña (spider), otro dispositivo automático, o proceso manual para extraer, "extraer pantallas" ("screen scrape"), monitorear, "minar" ("mine"), o copiar cualquier página web estática o dinámica dentro de los Servicios de AddThis o través de ellos; (x) llevar a cabo, promocionar o publicitar ningún artículo, bien o actividad durante el uso de los Servicios de AddThis que viole los términos de servicio de cualquier Sitio del Editor; ni (xi) llevar a cabo, promocionar o publicitar ningún artículo, bien o actividad durante el uso de los Servicios de AddThis cuya promoción Oracle, a su exclusiva discreción, considere inapropiada a través del Sitio del Editor o los Servicios de AddThis.

1.3.2. Modificaciones a los Servicios de AddThis. Oracle podrá modificar o discontinuar los Servicios de AddThis con o sin aviso en cualquier momento. Oracle no será responsable frente a persona alguna en caso de que Oracle modifique o discontinúe los Servicios de AddThis. En caso de que usted tenga objeciones respecto de cualquier modificación a los Servicios de AddThis, su recurso exclusivo consistirá en dejar de usar los Servicios de AddThis. La continuidad de su uso de los Servicios de AddThis tras las modificaciones constituye su aceptación de dichas modificaciones.

1.3.3. Propiedad Intelectual. Oracle es titular de todos los derechos reales y personales, incluidos los derechos de propiedad intelectual, sobre los Servicios de AddThis, la tecnología utilizada para crear y ejecutar los Servicios de AddThis, y el código de software de Oracle y cualesquiera productos del trabajo, informes, u otros productos o resultados, diseños derivados, métodos, invenciones, conocimientos técnicos (know-how), técnicas, aplicaciones u otros materiales o tecnología pertenecientes a Oracle, o cualesquiera mejoras de lo anterior, que Oracle pone a su disposición en relación con estos Términos.

II. DISPOSICIONES GENERALES

2.1 Garantías y Renuncias.

2.1.1. Garantías del Editor. Usted garantiza que tiene el derecho y la facultad para conceder las licencias estipuladas en estos Términos y que el ejercicio de tales derechos por parte de Oracle no infringirá ni violará de otro modo derechos de cualquier Usuario Final u otros terceros, y que se ha renunciado a la totalidad de los denominados derechos morales sobre los Datos del Editor con el máximo alcance permitido por la ley.

2.1.2. Garantías y Renuncias de Oracle. Oracle desarrolla sus productos y servicios empleando un nivel de diligencia comercialmente razonable. No obstante, existen ciertas promesas que Oracle no formula acerca de los Servicios de AddThis prestados en virtud de estos términos. ORACLE PROVEE LOS SERVICIOS DE ADDTHIS “COMO ESTÁN”. ORACLE NO ASUME NINGÚN COMPROMISO, NO OTORGA GARANTÍAS, NI FORMULA DECLARACIONES DE NINGUNA ESPECIE ACERCA DEL CONTENIDO DE LOS SERVICIOS DE ADDTHIS, LAS FUNCIONES DE LOS SERVICIOS DE ADDTHIS, NI LA CONFIABILIDAD, DISPONIBILIDAD O CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE ADDTHIS. EN LA MEDIDA DE LO PERMITIDO POR LA LEY, ORACLE SE EXIME DE TODAS LAS GARANTÍAS NO EXPRESAMENTE INCLUIDAS EN ESTOS TÉRMINOS.

2.2 Plazo. Oracle podrá suspender, dar por terminado o prohibir el uso que usted haga de los Servicios de AddThis en cualquier momento con o sin causa. En caso de que Oracle dé por terminado su derecho a usar los Servicios de AddThis, usted deberá dejar de usar los Servicios de AddThis en forma inmediata. Si usted es un Editor, deberá eliminar los Servicios de AddThis (y cualquier código o tecnología relacionados) de todos sus Sitios del Editor de inmediato. Las secciones de estos Términos que, por su naturaleza, se prevé razonablemente que subsistan, continuarán en vigencia con posterioridad a la terminación o el vencimiento de estos Términos.

2.3 Información Confidencial Cierto contenido, información o software a los que usted accede a través de los Servicios de AddThis pueden contener información confidencial de Oracle. Sin limitar lo antes mencionado, todos los materiales e información no pública (incluida cualquier información sobre las tarifas que usted esté pagando por los Servicios de AddThis) relacionados con los Servicios de AddThis, constituyen información confidencial de Oracle ("Información Confidencial"). Usted se obliga a proteger la Información Confidencial empleando la diligencia necesaria que se requiera para evitar su revelación. Sin perjuicio de lo anterior, usted no deberá revelar, divulgar, distribuir, publicar, transmitir ni transferir Información Confidencial a terceros, ni usar Información Confidencial para ningún propósito distinto de los expresamente autorizados en virtud de estos Términos. Sus obligaciones con respecto a la Información Confidencial, sea o no considerada un secreto comercial conforme a la ley aplicable, permanecen en vigencia hasta que la información en cuestión pase a ser de dominio público sin que medie acción directa o indirecta de su parte.

2.4 Indemnización. Si usted está utilizando los Servicios de AddThis en representación de una empresa u otra persona jurídica, esa empresa o persona jurídica acepta estos Términos. Usted, la empresa o persona jurídica indemnizarán y mantendrán indemnes a Oracle y a sus afiliadas frente a cualquier reclamo, juicio o acción que surja en virtud o como consecuencia del uso que usted haga de los Servicios de AddThis o de su violación de estos Términos, incluidos todos los pasivos o gastos (p. ej., pérdidas, daños y perjuicios, sentencias, costas judiciales y honorarios de asesores legales) que surjan como consecuencia de dichos reclamos, juicios o acciones.

2.5 Limitación de Responsabilidad. ORACLE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENTES, EJEMPLARES O PUNITIVOS INCURRIDOS POR USTED O POR SU EMPRESA. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE ORACLE POR CUALQUIER RECLAMO EN VIRTUD DE ESTOS TÉRMINOS SE LIMITA A $1.000. ORACLE NO SERÁ RESPONSABLE DE LAS PÉRDIDAS NI DAÑOS Y PERJUICIOS QUE NO SEAN RAZONABLEMENTE PREVISIBLES.

2.6 Leyes de Control de Exportaciones. Usted reconoce que los Servicios de AddThis se encuentran sujetos a los Reglamentos de la Administración de Exportaciones de los Estados Unidos de América (U.S. Export Administration Regulations) y a otras leyes, restricciones y reglamentaciones en materia de exportación (en forma conjunta, las "Leyes de Exportación") y que usted deberá cumplir con las Leyes de Exportación. Usted no deberá enviar, transferir, exportar ni reexportar los Servicios de AddThis, en forma directa o indirecta, a: (a) países sujetos a restricciones de exportación de los EE. UU. (que en la actualidad incluyen, pero no necesariamente se limitan a, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y Crimea) (individualmente, un "País Sujeto a Embargo"), (b) cualquier Usuario Final que usted sepa o tenga motivos para saber que los utilizará para finalidades prohibidas, que incluyen, a mero título enunciativo: en el diseño, desarrollo o producción de armas nucleares, químicas o biológicas, sistemas de cohetes, vehículos de lanzamiento espacial y cohetes sonda (de sondeo), o sistemas de vehículos aéreos no tripulados (individualmente, un "Uso Prohibido"), o (c) cualquier Usuario Final al que cualquier organismo federal del gobierno de los EE. UU. le haya prohibido participar en operaciones de exportación de los EE. UU. (individualmente, una "Parte Sancionada"). Asimismo, usted es responsable de dar cumplimiento a cualesquiera leyes locales de su jurisdicción que puedan afectar su derecho a importar, exportar o utilizar los Servicios de AddThis. Usted declara y garantiza que (a) no es ciudadano, ni está ubicado dentro, de un País Sujeto a Embargo, (b) no utilizará los Servicios de AddThis para un Uso Prohibido, y (c) que no es una Parte Sancionada. Todos los derechos de uso de los Servicios de AddThis se conceden con la condición de que tales derechos caducan si usted incurre en incumplimiento de cualquiera de estos Términos. En caso de que Oracle tenga conocimiento de que se ha producido una violación, Oracle podrá dar por terminados estos Términos.

2.7 Disposiciones Varias Oracle podrá modificar estos Términos en cualquier momento. Usted no podrá ceder estos Términos, ni aun parcialmente, a un tercero, sin la previa autorización de Oracle otorgada por escrito. Usted debe leer estos Términos en forma periódica y es su responsabilidad hacerlo. Oracle publicará la “fecha de vigencia” de estos Términos al final de esta página. Las modificaciones a estos Términos no se aplicarán en forma retroactiva y entrarán en vigencia para su uso de los Servicios de AddThis diez (10) días después de su publicación en esta página. Todas las modificaciones efectuadas a estos Términos que sean exigidas por la ley entrarán en vigencia en forma inmediata. Si usted no está de acuerdo con cualquier modificación a los Términos, deberá dejar de usar los Servicios de AddThis. La continuidad de su uso de los Servicios de AddThis tras las modificaciones a estos Términos constituye su aceptación de dichas modificaciones. Estos Términos constituyen la totalidad del contrato entre usted y Oracle en relación con los Servicios de AddThis y reemplazan a todos los contratos o declaraciones anteriores o contemporáneas. En caso de que se presente una orden en virtud de estos Términos, y exista un conflicto entre estos Términos y los términos de la orden, prevalecerán los términos de la orden. Estos Términos rigen nuestra relación respecto del uso que usted haga de los Servicios de AddThis y no crean derechos a favor de terceros. En caso de que Oracle no adopte medida alguna ante su incumplimiento de cualquier cláusula de estos Términos, ello no se interpretará como desistimiento o renuncia por parte de Oracle de ninguno de los derechos contemplados en el presente. Si alguna cláusula de estos Términos resultara inexigible, ello no afectará la exigibilidad de cualquier otra cláusula de los Términos. La Ley Uniforme sobre Transacciones de Información Computarizada (Uniform Computer Information Transactions Act) no es aplicable a estos Términos ni a ninguna orden que pudiera presentarse en virtud de los mismos. Estos Términos se rigen por las leyes del Estado de California y usted acepta someterse a la jurisdicción exclusiva de los tribunales competentes de los condados de San Francisco o Santa Clara, California, para dirimir cualquier controversia que surja en virtud o como consecuencia de estos Términos. Todas las notificaciones legales dirigidas a Oracle deben enviarse por correo certificado a: Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway Redwood Shores, CA 94065, Atención: Director de Asuntos Legales, Departamento Legal.

III. DEFINICIONES

AddThis Marks se refiere a ADDTHIS®, una marca registrada en los Estados Unidos de América y cualesquiera otros gráficos, logotipos, diseños, encabezados de páginas, íconos de botones, y barras de herramientas de AddThis que aparezcan en el Sitio del Editor o los Servicios de AddThis que puedan ser marcas registradas en los Estados Unidos de América y otros países.

Servicios de AddThis se refiere a AddThis.com, las AddThis Tools [entre ellas "Share Buttons" (Botones para Intercambiar), "Follow Buttons" (Botones para Seguir), "Related Posts" (Publicaciones Relacionadas) y "Targeting Tools" (Herramientas de Focalización)], los servicios "pagos" de AddThis ordenados por los Editores (p. ej. AddThis Enterprise Tools), y el Código Descargable.

AddThis Tools se refiere a (i) un conjunto de tecnologías de AddThis de propiedad de Oracle y puestas a disposición de los Editores para instalar en los Sitios del Editor a fin de permitir que un Usuario Final intercambie, siga, visualice, recomiende e interactúe con el contenido del Editor; y (ii) el tablero de gestión y análisis de AddThis.

Cookie se refiere a un archivo que se almacena en una computadora o dispositivo cuando la computadora se comunica con un servidor, que utiliza la Cookie para recuperar información acerca de esa computadora o dispositivo y sus usuarios.

Código Descargable se refiere a cualquier Código de Activación, y al código provisto en AddThis.com que permite la instalación de las AddThis Tools en el/los Sitio(s) del Editor.

Código de Activación se refiere al código que es parte de las AddThis Tools o que se le provee a usted, incluidas cualesquiera etiquetas de píxeles u otros códigos similares que permiten a Oracle recopilar Datos del Editor.

Partner(s) de Oracle se refiere a los terceros que son subencargados del tratamiento de Oracle, incluidos aquellos que permiten la sincronización de identificadores únicos para facilitar publicidad en línea orientada al comportamiento a través del uso de Cookies y Códigos de Activación. Si desea consultar una lista de esos partners externos, por favor haga clic aquí.

Información Personal se refiere a la información definida como datos personales identificables o datos personales por las Normas aplicables de la jurisdicción en la que reside una persona física determinada (puesta en conocimiento de Oracle por un Usuario Final o Editor, o a través de los Servicios de AddThis).

Datos del Editor se refiere a los datos recopilados del/de los Sitio(s) del Editor, que incluyen (a) el contenido del Sitio del Editor recopilado automáticamente al instalar los Servicios de AddThis, las AddThis Tools, el Código Descargable o el Código de Activación en los Sitios del Editor; y (b) datos recopilados acerca de las visitas y la actividad del Usuario Final en los Sitios del Editor.

Sitio del Editor se refiere a un sitio web, URL, o página web en los que se activan o utilizan los Servicios de AddThis. AddThis.com, por ejemplo, es un Sitio del Editor.

Normas se refiere a todas las leyes, normas, reglamentaciones, pautas reguladoras, así como a cualesquiera pautas autorreguladoras aplicables en materia de protección de datos, privacidad y comunicaciones electrónicas, entre ellas, a mero título enunciativo, cada uno de los Principios Autorreguladores de la Digital Advertising Alliance ("DAA"), actualmente disponibles en http://www.aboutads.info/principles, el Código de Conducta de la Network Advertising Initiative ("NAI"), actualmente disponible en http://www.networkadvertising.org/code-enforcement/code el Código de Aplicaciones Móviles de la NAI (actualmente disponible en http://www.networkadvertising.org/mobile/NAI_Mobile_Application_Code.pdf, y los Principios de la European Interactive Digital Alliance ("EDAA"), actualmente disponibles en http://www.edaa.eu/european-principles/, según las modificaciones que periódicamente se introduzcan a cada conjunto de principios.

Plataforma del Proveedor de Servicios se refiere a una aplicación de software, o aplicación para dispositivos móviles, en la que se activan o utilizan los Servicios de AddThis.

Third Party Marks se refiere a una marca registrada de un tercero en los Estados Unidos de América y cualesquiera otros gráficos, logotipos y diseños que aparezcan en el Sitio del Editor o los Servicios de AddThis que puedan ser marcas registradas en los Estados Unidos de América y otros países.