Grazie per aver scelto di utilizzare i Servizi AddThis. I Servizi AddThis sono erogati da Oracle America, Inc. ("Oracle"), con sede a 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065. Utilizzando i Servizi AddThis, accettate le seguenti Condizioni di Servizio ("Condizioni"). Le presenti Condizioni confermano e chiariscono i rispettivi diritti e obbligazioni in essere tra Voi e Oracle in relazione al Vostro accesso ai e al Vostro utilizzo dei Servizi AddThis.

Voi e Oracle concordate quanto segue:

ORACLE È DISPOSTA AD ACCORDARVI L’ACCESSO AI SERVIZI ADDTHIS SOLO A CONDIZIONE CHE VOI ACCETTIATE CHE LE PRESENTI CONDIZIONI REGOLINO IL VOSTRO UTILIZZO DEI SERVIZI ADDTHIS. SELEZIONANDO IL PULSANTE O RIQUADRO "ACCETTO IL CONTRATTO DI LICENZA" (O AREA EQUIVALENTE), OPPURE INSTALLANDO O UTILIZZANDO I SERVIZI ADDTHIS, VOI INDICATE LA VOSTRA ACCETTAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DELLA VOSTRA SOCIETÀ O ORGANIZZAZIONE (SE L’ACQUISTO È PER USO INTERNO ALLA VOSTRA SOCIETÀ), O IN QUALITÀ DI INDIVIDUO PERSONA FISICA, E ACCETTATE DI ATTENERVI ALLE CONDIZIONI CHE SI APPLICANO AL VOSTRO ACCESSO E UTILIZZO. IN CASO CONTRARIO, NON PROVVEDENDO A SELEZIONARE IL PULSANTE O RIQUADRO "ACCETTO IL CONTRATTO DI LICENZA" (O AREA EQUIVALENTE), NON VI SARÀ CONSENTITO SCARICARE O UTILIZZARE I PROGRAMMI, NÉ ACCEDERVI.

Le presenti Condizioni sono per Voi vincolanti se siete: (i) un "Editore" (il proprietario o operatore di un Sito dell’Editore che utilizza i Servizi AddThis); oppure (ii) un "Utente Finale" che accede ai e utilizza i Servizi AddThis. I termini "Voi" e "Vostro" si riferiscono a qualsiasi Editore o Utente Finale, a seconda dei casi.

Se siete un Editore, tutte le Condizioni sono per Voi vincolanti mentre utilizzate i Servizi AddThis, ad eccezione dell’Articolo 1.2, che si applica solo agli Utenti Finali.

Se siete un Utente Finale, l’introduzione, gli Articoli 1.1.5(h), 1.2, 1.3, 2.1.2, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 e l’Articolo III sono per Voi vincolanti mentre utilizzate i Servizi AddThis. Leggete attentamente questi articoli che illustrano normative, obbligazioni e diritti relativi al Vostro utilizzo dei Servizi AddThis.

Se siete un Utente Finale o un Editore che ha accesso ad AddThis.com, sono per Voi vincolanti sia i Termini d’uso dei siti Web di Oracle sia le presenti Condizioni.

Se siete un utente AddThis Share e Bookmark Browser Extension, le condizioni di servizio applicabili alla Barra degli Strumenti AddThis possono essere consultate alla pagina http://www.addthis.com/privacy/extension-and-bookmarklet-terms-of-service.

I. UTILIZZO DEI SERVIZI ADDTHIS

1.1 Condizioni applicabili agli Editori. Se siete un Editore che utilizza i Servizi AddThis, le seguenti condizioni sono per Voi vincolanti:

1.1.1 Licenze concesse all’Editore da Oracle. Oracle Vi concede una licenza limitata, non esclusiva e valida a livello mondiale per utilizzare i Servizi AddThis a patto che tale diritto e tale licenza siano concessi esclusivamente a Voi senza possibilità di sublicenza o trasferimento a terzi. Inoltre, siete autorizzati a utilizzare il Codice Scaricabile per installare e visualizzare gli Strumenti AddThis sui siti dell’Editore. Potrete modificare il Codice Scaricabile, ma solo secondo quanto descritto nei documenti di supporto Oracle o in altro modo autorizzato per iscritto da Oracle.

Oracle Vi concede anche un diritto non esclusivo e non trasferibile e Vi autorizza a visualizzare i Marchi AddThis esclusivamente se sono inclusi nei Servizi AddThis secondo quanto descritto nelle Third Party Usage Guidelines for Oracle Trademarks disponibili all’indirizzo https://www.oracle.com/legal/trademarks.html. Tali Condizioni non concedono ulteriori diritti relativi ai Marchi AddThis.

Per facilitare l’utilizzo degli Strumenti AddThis, potete utilizzare Marchi di Terzi se messi a Vostra disposizione da Oracle. Il Vostro utilizzo dei Marchi di Terzi è soggetto alle licenze e alle linee guida del licenziante terzo. È esclusiva responsabilità dell’Editore leggere e rispettare le linee guida del licenziante terzo. Tutti i benefici derivanti dall’utilizzo dei Marchi di Terzi da parte dell’Editore andranno a vantaggio del licenziante terzo.

1.1.2. Licenze concesse ad Oracle dall’Editore. Utilizzando i Servizi AddThis e scaricando il Codice di Attivazione, accettate che: (i) Oracle e i Partner Oracle possano raccogliere i Dati dell’Editore, ad eccezione di quanto specificato nell’Articolo 1.1.5; (ii) Voi concedete a Oracle il diritto irrevocabile, gratuito, trasferibile e valido a livello mondiale di raccogliere, trattare e divulgare i Dati dell’Editore ai Partner e ai clienti Oracle in conformità alla privacy policy applicabile di Oracle ("Privacy Policy", disponibile all’indirizzo https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html (o in qualsiasi altro indirizzo stabilito da Oracle), che può essere modificata in qualsiasi momento), e concedete il medesimo diritto anche ai Partner di Oracle; (iii) Oracle, i Partner e i clienti Oracle possono utilizzare i Dati dell’Editore per pubblicità mirata per gli scopi indicati nell’ Articolo 5 della Privacy Policy; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono includere i Dati dell’Editore (o derivati) all’interno di prodotti e servizi Oracle senza alcuna obbligazione di compenso a Vostro favore; (iv) Oracle può utilizzare qualsiasi feedback da Voi fornito in merito ai Servizi AddThis per scopi commerciali legittimi senza doverVi corrispondere alcun corrispettivo; e (v) nel caso in cui Oracle dovesse comunicarVi preventivamente la propria intenzione di utilizzare i Vostri marchi e Voi doveste accettare, Oracle può utilizzare i Vostri marchi per pubblicizzare i Servizi AddThis in conformità alle Vostre linee guida in materia d’uso e marchi di fabbrica (se disponibili).

1.1.3. Il Vostro Account AddThis. Tutti gli Editori devono registrarsi e creare un account su AddThis.com per utilizzare i Servizi AddThis sui Siti dell’Editore. In qualità di Editore, Voi accettate di fornire a Oracle informazioni accurate durante la fase di registrazione e di aggiornarle qualora fosse necessario. Per proteggere il Vostro account AddThis, conservate la Vostra password in un luogo sicuro. Siete responsabili di tutte le attività relative al Vostro account AddThis. Se Vi rendete conto che la Vostra password o il Vostro account AddThis sono stati utilizzati senza il Vostro consenso, modificate immediatamente la password e contattate Supporto AddThis.

All’interno di AddThis.com possono essere presenti forum per gli Editori e gli altri utenti registrati che consentono di interagire con Oracle e gli altri membri. Gli Editori sono gli unici responsabili dei contenuti che pubblicano e Oracle non ha alcuna responsabilità per post non pubblicati da Oracle, né fa da garante della qualità e dell’accuratezza dei post pubblicati nei forum. Oracle può modificare o rimuovere in qualsiasi momento qualunque post da qualsiasi forum su AddThis.com.

1.1.4. Corrispettivi. Se siete un Editore che utilizza una versione a pagamento dei Servizi AddThis, le condizioni di pagamento e ulteriori condizioni saranno incluse in un ordine separato tra Voi e Oracle che fa riferimento alle presenti Condizioni.

1.1.5. Data Privacy.

Raccolta sui Siti dell’Editore. Una volta inserito nel Sito dell’Editore, il Codice di Attivazione consente ad Oracle e ai suoi Partner di impostare dei Cookie per raccogliere i Dati dell’Editore. Queste tecnologie sono descritte dettagliatamente nella Privacy Policy. Quando un Utente Finale visita il Vostro Sito dell’Editore, Oracle e i Partner di Oracle possono impostare un Cookie e, in tal modo, tracciare l’utilizzo del Vostro Sito da parte dell’Utente Finale (ad esempio, la ricerca su Internet che ha condotto l’Utente Finale in una particolare pagina o in categorie di interesse dell’Utente Finale); inoltre, i Partner di Oracle possono includere anche Cookie e pixel per consentire la sincronizzazione di identificativi univoci interni tra Oracle e i nostri partner terzi al fine di facilitare la pubblicità basata sui comportamenti online. Utilizzo dei Dati dell’Editore. Oracle mantiene una Privacy Policy che indica in che modo vengono gestiti i Dati dell’Editore. Oracle utilizza i Dati dell’Editore per creare prodotti e servizi di dati, inclusa pubblicità mirata e per gli altri scopi descritti nella Privacy Policy. Oracle può autorizzare i Partner e i clienti a fare lo stesso. Oracle, i Partner e i clienti Oracle possono anche utilizzare i Dati dell’Editore per altri scopi, ad esempio per rilevare, evitare e risolvere problemi tecnici o relativi a frode e sicurezza, e per ricerca e sviluppo. Inoltre, Oracle può utilizzare i Dati dell’Editore per sincronizzare identificativi resi anonimi o pseudonimi con quelli di terzi (inclusi identificativi cross- device). Oracle raccoglierà soltanto i Dati dell’Editore necessari per i motivi descritti nel presente Articolo. Conformità alle Normative incluse le responsabilità del titolare del trattamento dei dati. I Dati dell’Editore possono includere elementi di dati, ad esempio ID univoci, indirizzi IP o dati relativi al comportamento online o a interessi, che, in alcuni casi, potrebbero essere Informazioni Personali ai sensi delle Normative. Oracle e l’Editore sono entrambi titolari del trattamento dei dati per quanto concerne i Dati dell’Editore raccolti e utilizzati ai sensi delle presenti Condizioni.



Oracle rispetterà le Normative durante l’erogazione dei Servizi AddThis. L’Editore rispetterà le Normative durante la raccolta e la condivisione dei Dati dell’Editore con Oracle e con terzi.



Oracle e l’Editore devono intraprendere azioni tempestive per porre rimedio a un’eventuale inadempienza alle presenti Condizioni o alle Normative. A meno che non sia possibile porre rimedio a un’inadempienza in modo tempestivo, Oracle e l’Editore saranno tenuti a informarsi a vicenda se una delle parti (a) ha ragione di credere di non poter ottemperare alle presenti Condizioni, incluse le Normative, o alle sue obbligazioni di titolare del trattamento dei dati per quanto concerne le Informazioni Personali; o se (b) viene a conoscenza di circostanze o modifiche alle Normative che probabilmente le impedirebbero di adempiere alle sue obbligazioni previste dalle presenti Condizioni, incluse le Normative. Richieste dell’Utente Finale (interessato). Oracle può consentire a qualsiasi Utente Finale di accedere, correggere, modificare ed eliminare qualsiasi Dato dell’Editore relativo all’Utente Finale stesso. Se un Utente Finale Vi contatta, Voi gli concederete il diritto di, e gli fornirete i mezzi per, ricevere una copia di, modificare, cancellare o eliminare, limitare l’utilizzo o ottenere una copia esportabile delle sue Informazioni Personali in conformità alle Normative. Potete inoltre limitare o revocare il diritto di Oracle di utilizzare e condividere i suddetti Dati dell’Editore inviando a Oracle una notifica che includa i Dati dell’Editore specifici che devono essere rimossi o modificati. Notifiche e consensi dell’Editore. Voi accettate di (a) fornire agli Utenti Finali le notifiche richieste dalle Normative e di (b) ottenere il consenso degli Utenti Finali (incluso il consenso per l’utilizzo) e tutte le autorizzazioni degli Utenti Finali di cui avete bisogno per utilizzare i Servizi AddThis e condividere i Dati dell’Editore con Oracle. Notifiche e consensi devono informare in modo sufficiente gli Utenti Finali delle finalità per cui i Dati dell’Editore vengono condivisi con Oracle come descritto nella Privacy Policy. DOVETE INFORMARE E CONSULTARE ORACLE (all’indirizzo daas.marketing.subscriptionmgmt@oracle.com) SE VI AFFIDATE A UNA FORMA GIURIDICA DIVERSA DAL CONSENSO DELL’UTENTE FINALE PRIMA DI UTILIZZARE I SERVIZI O CONDIVIDERE I DATI DELL’EDITORE CON ORACLE.



Concordate, inoltre, di mantenere una policy relativa alla privacy facilmente accessibile tramite un link evidente sul/i Vostro/i Sito/i dell’Editore. I link alla Vostra policy relativa alla privacy conterranno i termini "Privacy", "Privacy dei Dati" e "Cookie" (o equivalenti nella giurisdizione competente) così come potrebbe essere richiesto dalle Normative e la Vostra home page includerà i collegamenti ipertestuali richiesti da suddette Normative. Dovrete altresì utilizzare sui Siti dell’Editore strumenti di notifica e consenso appropriati che rispettino le Normative, come banner e overlay, che informino gli Utenti Finali che i Siti dell’Editore usano Cookie e che, utilizzando i Siti dell’Editore, accettano il Vostro uso dei Cookie. La Vostra policy relativa alla privacy deve essere di facile comprensione e fornire dettagli che descrivano in modo sufficiente (a) quali Informazioni Personali raccogliete e condividete, (b) le circostanze in cui le condividete, (c) gli scopi per cui le condividete (incluso per gli scopi specificati nella Privacy Policy di Oracle), (d) nome o tipo di organizzazione con cui le condividete e (e) qualsiasi informazione aggiuntiva richiesta ai sensi delle Normative. Requisiti opt-out per i Siti dell’Editore. Manterrete policy e pratiche appropriate per consentire agli Utenti Finali di rifiutare che (i) Voi raccogliate e condividiate le loro Informazioni Personali; e che (ii) Oracle utilizzi i Dati dell’Editore come consentito dalle presenti Condizioni. La Vostra policy relativa alla privacy deve consentire agli Utenti Finali di rifiutare che Voi raccogliate e utilizziate le loro Informazioni Personali e: (i) per i Siti dell’Editore negli Stati Uniti, includere un link al programma opt-out DAA (disponibile all’indirizzo http://www.aboutads.info/choices/ o al programma opt-out NAI (disponibile all’indirizzo http://optout.networkadvertising.org/); (ii) per i Siti dell’Editore nell’Unione Europea o nello Spazio economico europeo, includere un link al programma opt-out EDAA (disponibile all’indirizzo http://www.youronlinechoices.eu/); oppure (iii) in qualsiasi altro luogo, includere un link alla Privacy Policy di Oracle o a un programma opt-out o a un meccanismo opt-out conforme alle Normative e assicurarsi che i diritti di opt-out esercitati tramite suddetto meccanismo siano condivisi con Oracle, in modo da consentire a Oracle di elaborare rapidamente la decisione di opt-out. Rispetto degli standard sulla privacy. Accettate di non (i) utilizzare i Servizi AddThis per prendere decisioni relative all’accesso all’impiego, all’assistenza sanitaria, al credito o all’assicurazione dell’Utente Finale, o per prendere decisioni esclusivamente mediante sistemi automatici quando si tratta di decisioni con un impatto significativo sull’Utente Finale o che, in qualche modo, sono utilizzate o possono essere utilizzate per discriminare persone o favorire fanatismo, razzismo e violenza; (ii) fornire a Oracle qualsiasi dato considerato sensibile secondo le Normative; o (iii) fornire a Oracle qualsiasi dato raccolto da siti indirizzati a soggetti di età inferiore a sedici (16) anni o da utenti di siti che Voi sapete essere di età inferiore a sedici (16) anni. Oracle può rifiutarsi in qualsiasi momento di ricevere i Dati dell’Editore. Entrambe le Parti accettano di non discriminare i consumatori che hanno esercitato il proprio diritto di eliminazione, opt-out o accesso in relazione ai Servizi AddThis. Trasferimenti di Informazioni Personali. Voi accettate che Oracle possa trasferire e memorizzare i Dati dell’Editore su scala globale. I trasferimenti di dati a Oracle relativi a Informazioni Personali di Utenti Finali dell’Unione Europea sono soggetti alle condizioni delle Clausole Contrattuali Tipo dell’UE per i Titolari del Trattamento dei Dati (le "Clausole") se: (a) l’Editore condivide, utilizza o tratta Informazioni Personali di Utenti Finali dell’UE in conformità alle presenti Condizioni; e (b) tali trasferimenti di dati: (i) riguardano Informazioni Personali soggette a limitazioni o requisiti ai sensi della Direttiva 95/46/CE o del Regolamento (UE) 2016/679 che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); e (ii) vengano effettuati verso Paesi, giurisdizioni o destinatari al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) o della Svizzera non riconosciuti dalla Commissione Europea come idonei a garantire un livello adeguato di protezione ai sensi della Direttiva 95/46/CE o del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Oracle e Voi concordate che l’incorporazione delle Clausole nelle presenti Condizioni costituisce una sottoscrizione legalmente vincolante delle Clausole con Voi in qualità di esportatore di dati e Oracle di importatore di dati.

1.2 Condizioni applicabili esclusivamente all’Utente Finale. Se siete un Utente Finale, il presente Articolo 1.2 e altre parti delle presenti Condizioni riguardano Voi.

1.2.1 Licenza dell’Utente Finale. Nel rispetto delle Limitazioni per l’Utente Finale contenute nell’Articolo 1.2.5, Oracle Vi concede una licenza d’uso limitata per i Servizi AddThis per condividere contenuti ed entrare in contatto con altri utenti online in conformità alle presenti Condizioni.

1.2.2. Privacy. La raccolta dei Dati dell’Editore su un Sito dell’Editore è soggetta alla policy relativa alla privacy dell’Editore, che deve attenersi alla Privacy Policy di Oracle.

1.2.3. Contenuti di terzi. I contenuti condivisi o raggiungibili tramite link attraverso i Servizi AddThis possono contenere riferimenti o link a materiali e servizi di terzi (inclusi i contenuti dell’Editore) che non sono di proprietà o sotto il controllo di Oracle o dei suoi Partner e che sono soggetti ad altri termini e condizioni di cui Voi dovreste prendere visione. Le Vostre interazioni con tali terzi trovati attraverso i Servizi AddThis riguardano esclusivamente Voi e il terzo e sono soggette alle condizioni e alle policy attinenti di tale terzo. CONCORDATE CHE ORACLE NON SARÀ RESPONSABILE DI EVENTUALI PERDITE O DANNI DI QUALSIASI TIPO DERIVANTI DA TALI INTERAZIONI O DALLA PRESENZA DI TALI TERZI NEI SERVIZI ADDTHIS.

1.2.4. Idoneità. Per utilizzare i Servizi AddThis dovete aver compiuto almeno sedici (16) anni. Se avete sedici (16) anni o di più, ma meno di diciotto (18), dovete ottenere il consenso dei Vostri genitori prima di utilizzare i Servizi AddThis e i Vostri genitori devono accettare le presenti Condizioni per Vostro conto.

1.2.5. Limitazioni per l’Utente Finale. L’Utente Finale non potrà: (i) utilizzare i Servizi AddThis in modo da violare le condizioni di qualsiasi Sito dell’Editore; oppure (ii) utilizzare i Servizi AddThis per molestare, infastidire o danneggiare un’altra persona o violare la legge.

1.2.6. Divergenze e contenziosi. Il Vostro utilizzo dei Servizi AddThis può farVi entrare in contatto con altri utenti (Utenti Finali ed Editori) e con i loro contenuti. Voi siete gli unici responsabili delle Vostre interazioni con altri utenti e Oracle non avrà alcuna responsabilità in questo ambito, anche in caso di danni diretti, indiretti, speciali o di altro tipo derivanti da o relativi a contenziosi emersi da tali interazioni.

1.3 Ulteriori diritti e limitazioni applicabili agli Utenti Finali e agli Editori.

1.3.1. Limitazioni. Gli Editori e gli Utenti Finali non potranno (e non potranno permettere ad alcun terzo di): (i) condurre, promuovere o pubblicizzare alcun prodotto, bene o attività che violi la legge utilizzando i Servizi AddThis; (ii) caricare, distribuire, pubblicare, trasmettere o rendere disponibile attraverso i Servizi AddThis, o fornire ad Oracle, qualsiasi contenuto o informazione che sia illegale, dannoso, intimidatorio, violento, molesto, diffamatorio, pornografico, volgare, osceno, oltraggioso o aggressivo per la privacy di qualcuno, in qualunque modo denigratorio e dannoso per i minori, oppure pregiudizievole da un punto di vista razziale, etnico o di altro tipo; (iii) tentare di riprodurre, modificare, interrompere, interferire con o creare dei rischi per i Servizi AddThis oppure tentare di ottenere il loro codice sorgente, il Codice Scaricabile, il Codice di Attivazione o altri codici o software relativi ai Servizi AddThis; (iv) modificare o alterare in qualsiasi modo il contenuto proprietario di qualunque terzo utilizzando i Servizi AddThis; (v) utilizzare i Servizi AddThis in modo da interferire con le prestazioni o le funzionalità delle API AddThis, dei Servizi AddThis o di qualsiasi sito Web o applicazione; (vi) tentare di ottenere l’accesso a parti protette dei Servizi AddThis alle quali Voi non avete diritto di accesso; (vii) utilizzare i Servizi AddThis per caricare o trasmettere qualsiasi forma di virus, worm, cavalli di Troia o altri codici nocivi; (viii) utilizzare qualsiasi procedimento automatico, elettronico o manuale per accedere, cercare o raccogliere informazioni dai Servizi AddThis o per interferire in qualche modo con il normale funzionamento di tali Servizi; (ix) utilizzare robot, spider, altri dispositivi automatici o processi manuali per estrarre, acquisire particolari contenuti dalla schermata, monitorare o copiare pagine Web statiche o dinamiche sui o attraverso i Servizi AddThis; (x) condurre, promuovere o pubblicizzare alcun prodotto, bene o attività che violi le condizioni di servizio di qualsiasi Sito dell’Editore utilizzando i Servizi AddThis; e (xi) condurre, promuovere o pubblicizzare alcun prodotto, bene o attività utilizzando i Servizi AddThis che Oracle reputa, a sua esclusiva discrezione, inappropriato per essere promosso attraverso il Sito dell’Editore o i Servizi AddThis.

1.3.2. Modifiche ai Servizi AddThis. Oracle può modificare o sospendere i Servizi AddThis in qualsiasi momento con o senza preavviso. Oracle non sarà responsabile nei confronti di nessuno in caso di modifica o sospensione dei Servizi AddThis. Se siete contrari a qualsiasi modifica apportata ai Servizi AddThis, non potrete far nulla se non cessare di utilizzare tali Servizi. Se continuate a utilizzare i Servizi AddThis in seguito alle modifiche apportate, significa che avete accettato tali modifiche.

1.3.3. Proprietà intellettuale. Oracle possiede tutti i diritti, titoli e interessi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale insiti e inerenti ai Servizi AddThis, la tecnologia utilizzata per creare e far funzionare tali Servizi, il codice software Oracle e qualsiasi altro prodotto, report o altro output o risultato, progetto, metodo, invenzione, know-how, tecnica, applicazione o altro materiale o tecnologia, o relativo miglioramento di proprietà di Oracle, che Oracle mette a Vostra disposizione in conformità alle presenti Condizioni.

II. PARTE GENERALE

2.1 Garanzie e disclaimer.

2.1.1. Garanzie dell’Editore. Voi garantite di avere il diritto e l’autorità di concedere le licenze stabilite nelle presenti Condizioni e che l’esercizio da parte di Oracle di tali diritti non infrangerà o violerà in alcun modo i diritti dell’Utente Finale o di un altro terzo, e di aver rinunciato a tutti i cosiddetti diritti morali relativi ai Dati dell’Editore nella misura consentita dalla legge.

2.1.2. Garanzie e Disclaimer di Oracle. Oracle sviluppa i propri prodotti e servizi con ogni sforzo commercialmente ragionevole. Tuttavia, Oracle non può fornire determinate garanzie relative ai Servizi AddThis erogati in conformità alle presenti Condizioni. ORACLE FORNISCE I SERVIZI ADDTHIS NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO IN CUI SI TROVANO. ORACLE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON FORNISCE DICHIARAZIONI O GARANZIE RELATIVE AI CONTENUTI, ALLE FUNZIONI, ALL’AFFIDABILITÀ, ALLA DISPONIBILITÀ O ALLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI ADDTHIS. NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, ORACLE ESCLUDE TUTTE LE GARANZIE NON ESPRESSAMENTE CONTENUTE NELLE PRESENTI CONDIZIONI.

2.2 Durata. Oracle ha la facoltà di sospendere, risolvere o vietare il Vostro utilizzo dei Servizi AddThis in qualsiasi momento e senza motivo. Se Oracle revoca il Vostro diritto di utilizzare i Servizi AddThis, dovrete interrompere immediatamente il Vostro utilizzo di tali Servizi. Se siete un Editore, dovrete rimuovere immediatamente i Servizi AddThis (e qualsiasi tecnologia o codice correlato) da tutti i Vostri Siti dell’Editore. Gli articoli delle presenti Condizioni che per loro natura dovrebbero continuare a sussistere, continueranno a sussistere anche dopo la risoluzione o la scadenza delle presenti Condizioni.

2.3 Informazioni confidenziali. Alcuni contenuti, informazioni o software ai quali avete accesso attraverso i Servizi AddThis possono contenere informazioni confidenziali Oracle. Senza limitare quanto sopra affermato, tutti i materiali e le informazioni private (inclusa qualsivoglia informazione sui corrispettivi se state pagando per ricevere i Servizi AddThis) relativi ai Servizi AddThis sono informazioni confidenziali di Oracle ("Informazioni Confidenziali"). Voi accettate di proteggere tali Informazioni Confidenziali con la necessaria attenzione al fine di impedirne la divulgazione. In deroga a quanto riportato, non rivelerete, divulgherete, distribuirete, pubblicherete, trasmetterete o trasferirete Informazioni Confidenziali a qualsiasi terzo o utilizzerete tali Informazioni per scopi in qualunque modo diversi da quelli espressamente autorizzati dalle presenti Condizioni. Le Vostre obbligazioni riguardo alle Informazioni Confidenziali, se giudicate segreto commerciale o meno secondo la legge applicabile, restano in vigore finché tali particolari informazioni non vengono rese di dominio pubblico senza alcun intervento diretto o indiretto da parte Vostra.

2.4 Violazione di brevetti e diritti di autore. Se state utilizzando i Servizi AddThis per conto di un’azienda o di un altro ente, l’azienda o l’ente in questione accetta le presenti Condizioni. Voi, l’azienda o l’ente terrete indenne e manleverete Oracle e le sue società controllate da qualsiasi reclamo, causa o azione legale derivante da o relativo al Vostro utilizzo dei Servizi AddThis o da violazioni delle presenti Condizioni, inclusa qualsiasi responsabilità o spesa (ad esempio perdite, danni, sentenze, spese processuali e di consulenza legale) derivante da tali reclami, cause o azioni legali.

2.5 Limitazione di responsabilità. ORACLE NON SARÀ RESPONSABILE PER DANNI INDIRETTI, SPECIALI, CONSEQUENZIALI, PUNITIVI O ESEMPLARI PROVOCATI DA VOI O DALLA VOSTRA AZIENDA. LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI ORACLE PER QUALSIASI RECLAMO AI SENSI DELLE PRESENTI CONDIZIONI È LIMITATA A 1.000 DOLLARI. ORACLE NON SARÀ RESPONSABILE IN CASO DI PERDITE O DANNI NON RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI.

2.6 Leggi per il controllo delle esportazioni. Riconoscete che i Servizi AddThis sono soggetti alle normative statunitensi EAR (Export Administration Regulations) e ad altre leggi, restrizioni e norme in materia di esportazioni (collettivamente le “Leggi sulle Esportazioni”) e che Vi atterrete a tali Leggi sulle Esportazioni. Non invierete, trasferirete, esporterete o riesporterete i Servizi AddThis, direttamente o indirettamente, a: (a) qualsiasi Paese soggetto alle restrizioni statunitensi sulle esportazioni (ad oggi compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria e Crimea) (ciascuno di essi un "Paese Sottoposto ad Embargo"); (b) qualsiasi Utente Finale che, secondo quanto noto o ragionevolmente prevedibile, utilizzerà tali Servizi per scopi vietati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: per la progettazione, lo sviluppo o la produzione di armi nucleari, chimiche o biologiche, sistemi missilistici, veicoli di lancio nello spazio e razzi sonda o sistemi di veicoli aerei senza equipaggio (ciascuno di essi un "Uso Vietato"); oppure (c) qualsiasi Utente Finale a cui è stato impedito di partecipare alle operazioni di esportazione statunitensi da un’agenzia federale del governo statunitense (ciascuno di essi una "Parte Sanzionata"). Inoltre, siete responsabili del rispetto di tutte le leggi locali del Vostro foro competente, che possono avere degli effetti sull’importazione, l’esportazione o l’utilizzo dei Servizi AddThis. Voi dichiarate e garantite che (a) non siete cittadini di, o non Vi trovate in, un Paese Sottoposto ad Embargo, (b) non utilizzerete i Servizi AddThis per Usi Vietati e (c) non siete una Parte Sanzionata. Tutti i diritti di utilizzo dei Servizi AddThis sono concessi a patto che tali diritti vengano persi nel caso in cui Voi non rispettiate le presenti Condizioni. Se Oracle è a conoscenza di una violazione, Oracle può risolvere tali Condizioni.

2.7 Varie Oracle ha la facoltà di modificare le presenti Condizioni in qualsiasi momento. Voi non potete assegnare le presenti Condizioni, o qualsivoglia parte di esse, a terzi senza autorizzazione scritta di Oracle. Le presenti Condizioni devono essere verificate regolarmente ed è Vostra responsabilità farlo. Oracle pubblicherà la “data di decorrenza” delle presenti Condizioni in fondo a questa pagina. Qualsiasi modifica alle presenti Condizioni non verrà applicata retroattivamente ed entrerà in vigore per il Vostro utilizzo dei Servizi AddThis dieci (10) giorni dopo la pubblicazione di tali Condizioni su questa pagina. Qualsiasi modifica alle presenti Condizioni richiesta dalla legge entrerà in vigore immediatamente. Se non accettate una o più modifiche alle Condizioni, dovrete interrompere il Vostro utilizzo dei Servizi AddThis. Se continuate a utilizzare i Servizi AddThis in seguito alle modifiche apportate alle Condizioni, significa che avete accettato tali modifiche. Le presenti Condizioni rappresentano la disciplina contrattuale tra Voi e Oracle relativa ai Servizi AddThis e sostituiscono qualsiasi accordo precedente o in atto. Se viene effettuato un ordine in conformità alle presenti Condizioni e dovesse crearsi un conflitto tra le presenti Condizioni e le condizioni dell’ordine, prevarranno le condizioni dell’ordine. Le presenti Condizioni regolano la nostra condotta per quanto concerne il Vostro utilizzo dei Servizi AddThis e non conferiscono diritti a terzi. Se Oracle non interviene in caso di Vostro inadempimento alle presenti Condizioni, ciò non significa che Oracle sta rinunciando ai diritti qui descritti. Se una parte delle presenti Condizioni è inapplicabile, ciò non avrà alcun effetto sull’applicabilità delle altre parti delle Condizioni. Lo Uniform Computer Information Transactions Act non si applica alle presenti Condizioni o a qualsiasi ordine che può essere effettuato in conformità ad esse. Le presenti Condizioni sono regolate dalle leggi dello Stato della California e Voi accettate che, in caso di controversie derivanti dalle o relative alle presenti Condizioni, saranno competenti in via esclusiva i tribunali delle contee di San Francisco o di Santa Clara in California. Le note legali ad Oracle devono essere inviate attraverso posta certificata a: Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway Redwood Shores, CA 94065, All’attenzione di: Direzione Legale.

III. DEFINIZIONI

Per Marchi AddThis si intendono ADDTHIS®, marchio registrato negli Stati Uniti, e qualsiasi altro elemento grafico, logo, disegno, intestazione di pagina, icone dei pulsanti e barre degli strumenti di AddThis presenti sul Sito dell’Editore o i Servizi AddThis che possono essere marchi registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Per Servizi AddThis si intendono AddThis.com, gli Strumenti AddThis (inclusi "Pulsanti Condividi", "Pulsanti Segui", "Post Correlati" e "Strumenti di Targeting"), i Servizi AddThis "a pagamento" ordinati dagli Editori (ad esempio AddThis Enterprise Tools) e il Codice Scaricabile.

Per Strumenti AddThis si intende (i) una suite di tecnologie AddThis di proprietà di Oracle, resa disponibile per gli Editori che possono installarla sul proprio Sito per consentire all’Utente Finale di condividere, seguire, consigliare e interagire con i contenuti pubblicati dall’Editore; e (ii) il dashboard di gestione e analisi di AddThis.

Per Cookie si intende un file salvato su un computer o su un dispositivo quando il computer o il dispositivo comunica con un server. Tale file viene utilizzato dal server per memorizzare o recuperare informazioni relative a tale computer o a tale dispositivo e ai suoi utenti.

Per Codice Scaricabile si intende qualsiasi Codice di Attivazione e il codice fornito su AddThis.com che consente l’installazione degli Strumenti AddThis sul/i Sito/i dell’Editore.

Per Codice di Attivazione si intende il codice che fa parte degli Strumenti AddThis o che Vi viene fornito insieme ad essa, incluso qualsiasi pixel tag o codice simile che consente ad Oracle di raccogliere i Dati dell’Editore.

Per Partner di Oracle si intendono soggetti terzi che sono subresponsabili di Oracle, inclusi quelli che consentono la sincronizzazione di identificativi univoci per l’invio di pubblicità basata sui comportamenti online mediante Cookie e Codice di Attivazione. Per un elenco di questi partner terzi, fate clic qui.

Per Informazioni Personali si intendono informazioni definite come dati di identificazione personale oppure dati personali secondo le Normative del foro competente a cui un particolare individuo appartiene (rese disponibili a Oracle da un Utente Finale, un Editore o attraverso i Servizi AddThis).

Per Dati dell’Editore si intendono i dati raccolti dal/i Sito/i dell’Editore, inclusi (a) i contenuti pubblicati sul Sito dell’Editore che vengono raccolti automaticamente durante l’installazione dei Servizi AddThis, degli Strumenti AddThis, del Codice Scaricabile o del Codice di Attivazione sui Siti dell’Editore; e (b) i dati raccolti relativi alle visite e alle attività dell’Utente Finale sui Siti dell’Editore.

Per Sito dell’Editore si intende un sito Web, URL o pagina Web su cui i Servizi AddThis sono consentiti o utilizzati. AddThis.com, per esempio, è un Sito dell’Editore.

Per Normative si intendono tutte le leggi, norme, linee guida di regolamentazione applicabili relative alla protezione dei dati, alla comunicazione elettronica e alla privacy, come anche tutte le linee guida di autoregolamentazione, inclusi, a titolo esemplificativo, ciascun Principio di Autoregolamentazione della Digital Advertising Alliance ("DAA"), disponibile all’indirizzo http://www.aboutads.info/principles, il Codice di Condotta della Network Advertising Initiative ("NAI"), disponibile all’indirizzo http://www.networkadvertising.org/code-enforcement/code, il Codice di Applicazione Mobile NAI, disponibile all’indirizzo http://www.networkadvertising.org/mobile/NAI_Mobile_Application_Code.pdf, e i Principi della European Interactive Digital Alliance (“EDAA”), disponibili all’indirizzo http://www.edaa.eu/european-principles/, così come ciascuna serie di principi può essere modificata nel tempo.

Per Piattaforma del Service Provider si intende un’applicazione software o un’applicazione per dispositivi mobili (app) su cui i Servizi AddThis sono consentiti o utilizzati.

Per Marchi di Terzi si intendono i marchi di terzi registrati negli Stati Uniti e qualsiasi altro elemento grafico, logo e disegno presente sul Sito dell’Editore o sui Servizi AddThis che può essere marchio registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.