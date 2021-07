パブリッシャー・サイト上でのクッキーの収集

AddThisサービスの利用をお選びいただきありがとうございます。AddThisサービスは、Oracle America, Inc.(以下「オラクル」 といいます)が提供するものであり、オラクルの住所は、500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 になります。AddThis サービスを利用することにより、お客様は以下のサービス利用条件(以下「本条件」といいます)に従うことに同意します。本条 件は、お客様が AddThis サービスを利用しアクセスすることに関連して、オラクルとお客様の間の、個別の権利と義務を確認し明 確化するものです。

お客様とオラクルは以下のとおり合意します。

オラクルは、本条件がお客様の AddThis サービスの使用に適用されることにお客様が同意するという条件においてのみ、お客様 の AddThis サービスへのアクセスを承認します。「LICENSE AGREEMENT を受諾します」ボタン若しくはボックス(若しくは 同等のもの)を選択するか、又は AddThis サービスをインストール若しくは使用することにより、お客様は、お客様の企業若し くは会社(法的事業体の使用のため取得されている場合)の権限のある代表者として、又は個人として、本条件に同意することを 示し、またお客様のアクセスと使用に適用される条件に従うことに同意します。以下の条件に従う意思がない場合は、 「LICENSE AGREEMENTを受諾します」のボタン又はボックス(若しくはそれと同等のもの)を選択したり、AddThisサービ スのダウンロードやアクセスを行ったり使用したりしないでください。

この条件は、お客様が以下である場合に適用されます:(i)「パブリッシャー」(AddThis サービスを使用しているパブリッシャ ー・サイトの所有者又は運営者)である場合。又は(ii)AddThis サービスにアクセスし使用している「エンドユーザー」である 場合。「お客様」という呼称は、適宜、パブリッシャー又はエンドユーザーを参照します。

お客様が、パブリッシャーである場合、AddThis サービスの使用に際し、第 1 条第 2 項を除き全ての条件は、お客様に適用されま す。第 1 条第 2 項はエンドユーザーに適用されます。

お客様が、エンドユーザーである場合、AddThis サービスの使用に際し、序文、第 1 条第 1 項第 5 号(h)、第 1 条第 2 項、第 1 条第3項、第2条第1項第2号、第2条第2項、第2条第4項、第2条第5項、第2条第6項、及び第2条第7項、並びに第III 条が適用されます。かかる条項では、AddThis サービスの使用に関する規定、権利、及び義務を説明しているので、注意深くお読 みください。

客様が、AddThis.com にアクセスするエンドユーザー又はパブリッシャーである場合には、オラクル・ウェブサイトの利用条件 (Oracle Websites Terms of Use) 及び本条件の両方が適用されます

お客様が、AddThis Share 及び Bookmark Browser Extension のユーザーである場合、AddThis ツールバーに適用されるサービス 利用条件は、http://www.addthis.com/privacy/extension-and-bookmarklet-terms-of-serviceです。

I. AddThis サービスの使用

1.1 パブリッシャーに適用される条件

お客様が、AddThis サービスを利用するパブリッシャーである場合、以下の条件が適用されます:

1.1.1 オラクルがパブリッシャーに付与するライセンス

オラクルは、AddThis サービスを使用するための非独占的で、全世界で使用可能な、限定されたライセンスをお客様に付与し、本 権利及びライセンスは、お客様のみに付与されており、その他のいかなる当事者にもサブライセンスされず、移転もされてはなら ないという理解のもとに付与されます。承認されて AddThis サービスを利用する際、その一部として、お客様は、Downloadable Code を使用し AddThis Tools をパブリッシャーにおいてインストールし表示することができます。お客様は、Downloadable Code を修正することができますが、オラクルのsupport documentsに記載の範囲とし、又はそれを超える場合はオラクルの書面による 承認が必要です。

オラクルはまた、オラクル商標の第三者利用のガイドライン(Third Party Usage Guidelines for Oracle Trademarks、https://www.oracle.com/legal/trademarks.htmlで閲覧できます)に記載のとおり、AddThis サービスに AddThis Marks が組み込 まれている場合のみ、AddThis Marks を表示する、非独占的かつ譲渡不能の権利をお客様に付与します。AddThis Marks に関し 本条件によって付与されるその他の権利はありません。

AddThis Tools の使用を促進するため、お客様は、オラクルがお客様に利用可能としている場合には、Third Party Marks を使用 することができます。お客様によるThird Party Marksの利用には、第三者ライセンサーのライセンスとガイドラインが適用され ます。第三者ライセンサーのガイドラインを読み遵守することは、パブリッシャー単独の責任です。パブリッシャーによる Third Party Marks の利用に付随するいかなる顧客吸引力も、第三者ライセンサーの利益のために効力を生ずるものとします。

1.1.2. パブリッシャーがオラクルに付与するライセンス

お客様による AddThis サービスの利用と交換で、また Enablement Code をダウンロードすることにより、お客様は以下に同意し ます:(i)オラクル及びオラクル・パートナーは、第 1 条第 1 項第 5 号に記載の場合を除き、パブリッシャー・データを収集する ことができます。(ii)お客様は、オラクルに対し、オラクルの該当するプライバシー・ポリシー (以下「プライバシー・ポリシ ー」といい、https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html 又はオラクル指定のその他の場所で閲覧できます。プライバシー・ ポリシーは、随時変更される場合があります)に従っているオラクルの顧客及びオラクル・パートナーに対し、パブリッシャー・ データを収集し、処理し、開示するための、全世界的、変更不能、無料で、サブライセンス可能な権利を付与し、お客様は同じ権 利をオラクル・パートナーにも付与します。(iii)オラクル、オラクル・パートナー、及びオラクルの顧客は、ターゲット広告の 目的のため、またプライバシー・ポリシーの第 5 条に記載の目的のために、パブリッシャー・データを利用することができます。 これには、お客様への補償は一切無しでオラクル製品及びサービスをパブリッシャー・データ(又はその派生物)に組み込むことを含みますが、それに限定されません。(iv)オラクルは、お客様への料金の支払い無しで、法律に適ったビジネス目的で AddThis サービスに関連して、お客様が提供するフィードバックを利用することができます。及び(v)お客様の商標を使用する 意図があることをオラクルがまずお客様に通知し、お客様が合意する限りにおいて、オラクルは、お客様の商標とその使用ガイド ラインを条件として、AddThis サービスのプロモーションのために、お客様の商標を利用することができます。

1.1.3. お客様の AddThis アカウント

パブリッシャーの全員は、パブリッシャー・サイトで AddThis サービスを利用することを目的として、AddThis.com 上のアカウ ントを作成し登録する必要があります。パブリッシャーとして、登録の間、お客様はオラクルに正確な情報を提供すること、及び 必要に応じて情報を更新することに同意します。お客様の AddThis アカウントを保護するため、お客様のパスワードを機密にして ください。お客様の AddThis アカウントに関連する活動の全てに、お客様が責任を負います。お客様のパスワード又は AddThis アカウントの何らかの不正使用に気づいた場合、直ちにパスワードを変更し、AddThis サポートに連絡してください。

AddThis.com には、パブリッシャー及びその他の登録ユーザーがオラクルと、またお互いにやり取りをするためのフォーラムを含 む場合があります。パブリッシャーは、自身が投稿するコンテンツのあらゆるものに単独で責任を負い、オラクルは、オラクルが 投稿したものではない投稿には責任を負わず、フォーラムの投稿のあらゆるものについて、その品質又は正確性についてはいかな る保証も致しません。オラクルは、随時、AddThis.com 上の任意のフォーラムから任意の投稿を編集又は削除する場合があります。

1.1.4. 料金

お客様が、有料版の AddThis サービスを使用するパブリッシャーである場合、お客様とオラクルの間の、本条件を参照する別個の 注文には、支払い及び追加条件が含まれています。

1.1.5. データのプライバシー

1.2 エンドユーザーのみに適用される条件

お客様がエンドユーザーである場合、本第 1 条第 2 項及び本条件のその他の特定の部分が、お客様に適用されます。

1.2.1. エンドユーザー・ライセンス

第 1 条第 2 項第 5 号のエンドユーザー規制を条件として、オラクルは、本条件に従いその他のオンラインのユーザーと接続し、コ ンテンツを共有するために、AddThis サービスを使用するための、限定的なライセンスをお客様に付与します。

1.2.2. プライバシー

パブリッシャー・サイトでのパブリッシャー・データの収集には、パブリッシャーのプライバシー・ポリシーの条件が適用され、 パブリッシャーのプライバシー・ポリシーは、オラクルのプライバシー・ポリシーに準じている必要があります。

1.2.3. 第三者のコンテンツ

AddThis サービスを介して共有されている、又はリンクされているコンテンツには、第三者のマテリアル及びサービスへの参照又 はリンクを含む場合があり(パブリッシャーのコンテンツを含む)、第三者のマテリアル及びサービスは、オラクル又はそのパー トナーが所有又は管理しているものではなく、別個の利用条件が適用されるため、お客様はそれを確認する必要があります。お客 様は、AddThis サービスを介してかかる第三者とやりとりしますが、これはお客様と第三者の間のみのやりとりであり、このよう なやり取りには、かかる第三者の関連する条件とポリシーが適用されます。お客様は、AddThis サービスで表示されるかかる第三 者の結果として、又はかかるやりとりの結果として発生する、いかなる種類のいかなる損失又は損害にも、オラクルは一切責任を 負わないことに、同意します。

1.2.4. 適格性

お客様は、AddThis サービスの使用に当たり少なくとも 16 歳である必要があります。お客様が 16 歳以上ですが、18 歳未満である 場合、お客様は AddThis サービスを利用する前に保護者の同意を取得する必要があり、お客様の保護者はお客様の代理として本条 件を受諾する必要があります。

1.2.5. エンドユーザーの規制

エンドユーザーは以下を行わないものとします:(i)任意のパブリッシャー・サイトの条件に違反する方法で AddThis サービス を使用すること。又は(ii)法律に違反する、又は別の人物をストーキングし、嫌がらせをし、害を与えることを目的として AddThis サービスを使用すること。

1.2.6. 不合意と紛争

お客様が AddThis サービスを利用する際、その他のユーザー(エンドユーザー又はパブリッシャーのいずれか)及びそのコンテン ツとのやり取りがある場合があります。お客様は、その他のユーザーとの関与については単独で責任を負い、オラクルは、紛争か ら生じる、又は紛争に関連する、直接損害、間接損害、特別損害、又はその他の結果的損害のあらゆるものを含め、お客様がその 他のユーザーと関与することについては、一切責任を負わないものとします。

1.3 エンドユーザー及びパブリッシャーに適用される、その他の権利、規制、及び制限事項

1.3.1. 制限事項

パブリッシャー及びエンドユーザーは以下のことを行わないものとします(また何らかの第三者にも以下を許可しないものとしま す):(i)AddThis サービスを使用している間、いかなるものであれ法律に違反するようなアイテム、商品、又は活動を、実施、 促進、広告すること。(ii)違法、有害、脅迫的、虐待的、嫌がらせ、中傷的、ポルノ、下品、猥褻、誹謗的、他者のプライバシ ーを侵害する、憎悪的、いかなる形であれ若しくは人種的、民族的に、未成年に有害、又は他人を不愉快にさせるような、いかな るコンテンツ又は情報も、AddThis サービスを介してアップロード、頒布、投稿、移転、若しくは利用可能とすること、又はオラ クルに提供すること。(iii)AddThis サービスをリバース・エンジニアリング、変更、中断、妨害、又は危険に晒そうと試みるこ と、又は AddThis サービスのソース・コード、Downloadable Code、Enablemenet Code、又はその他のコード若しくは AddThis サービスに関連するソフトウェアを導出しようと試みること。(iv)AddThis サービスを使用する何等かに第三者の専有コンテン ツを、いかなる方法であれ修正、変更又は改変すること。(v)いかなる方法であれ、AddThis API 又は AddThis サービス又は何 らかのウェブサイト又はアプリのパフォーマンス又は機能性を妨げるような方法で、AddThis サービスを使用すること。(vi)お 客様にはアクセスする権利のない、AddThis サービスのセキュアな部分へのアクセスを取得しようと試みること。(vii)いかなる 形式であれ、ウィルス、ワーム、トロイの木馬、又はその他の悪意あるコードをロード又は移転するために、AddThis サービスを 利用すること。(viii)AddThis サービスからの情報にアクセス、検索、又は取得するために、又は AddThis サービスの適切な機 能を妨害するために、何らかの自動的、電子的、又は手動のプロセスを使用すること。(ix)AddThis サービス上の、又は AddThis サービスを介して、静的又は動的ウェブページを抽出、「スクリーン・スクレープ」、監視、「マイニング」又はコピー するために、何らかのロボット、スパイダー、その他の自動化デバイス又は手動プロセスを使用すること。(x)AddThis サービ スを使用している間、いかなるものであれ任意のパブリッシャー・サイトのサービス利用条件に違反するようなアイテム、商品、 又は活動を、実施、促進、広告すること。及び(xi)AddThis サービスの使用に際し、オラクルがその単独の裁量により、パブリ ッシャー・サイト又は AddThis サービスを介して不適切に宣伝されていると判断した、何らかのアイテム、商品又は活動を実施、 促進、又は広告すること。

1.3.2. AddThis サービスに対する変更

オラクルは、随時、通知により又は通知無しで AddThis サービスを変更又は中断する場合があります。オラクルが AddThis サー ビスを変更又は中断する場合、オラクルは責任を負いません。お客様が、AddThis サービスに対する何らかの変更に異議を唱える 場合、お客様の唯一の手段は、AddThis サービスの使用を停止することです。変更後に AddThis サービスをお客様が継続的に使用 する場合、それはお客様がかかる変更に同意していることを示します。

1.3.3. 知的財産

オラクルは、AddThis サービス内及び AddThis サービスに対する知的財産権、AddThis サービスを作成し実行するために使用さ れているテクノロジー、並びにオラクルのソフトウェア・コード及び何らかのオラクル所有の作業成果物、レポート、又はその他 のアウトプット若しくは結果、派生的デザイン、方法、発明、ノウハウ、技術、アプリケーション、又はその他のマテリアル若し くはテクノロジー、又は前述したものの何らかのエンハンスメントを含め、本条件に関連してオラクルがお客様に利用可能として いるものの、権利、権原、及び権益の全てを保有します。

II. 一般

2.1 保証及び免責

2.1.1. パブリッシャーの保証

お客様は、本条件におけるライセンスを付与する権利と権限を自らが有していること、及びオラクルによるかかる権利の行使がい かなるエンドユーザーの権利又はその他第三者の権利を侵害しない又は違反しないこと、また、パブリッシャー・データにおける いわゆる著作人格権は、法律により許可される範囲全般にわたり放棄されていることを、保証します。

2.1.2. オラクルの保証及び免責

オラクルは、商業的に合理的なレベルの注意をもって、その製品及びサービスを開発します。ただし、本条件に基づき提供される AddThis サービスに関してオラクルが約束しない特定の事項が存在します。オラクルは、AddThis サービスを「現状有姿」で提供 します。オラクルは、AddThis サービスのコンテンツ、AddThis サービスの機能若しくは信頼性、可用性、又は AddThis サービ スの機能に関して、いかなる約束もせず、保証も提供せず、又は表明もしません。法の許容する範囲内において、オラクルは本条 件に明示的に含まれていない保証の全てについて免責されます。

2.2 有効期間

オラクルは、理由の有無を問わず任意の時点において、AddThis サービスの使用を中断、終了、又は禁止する場合があります。オ ラクルが、AddThis サービスを利用するお客様の権利を終了する場合、お客様は直ちに AddThis サービスの使用を停止するものとします。お客様がパブリッシャーである場合、お客様は AddThis サービス(及びあらゆる関連のコード又はテクノロジー)を、お 客様のパブリッシャー・サイト全てから直ちに削除します。本条件の条項は、その性質により、本条件の終了又は満了後も引き続 き存続し継続するものとします。

2.3 機密情報

お客様が AddThis サービスを介してアクセスする特定のコンテンツ、情報又はソフトウェアには、オラクルの機密情報が含まれて いる場合があります。前述を制限することなく、AddThis サービスに関連する非公開の情報及びマテリアルの全ては(お客様が AddThis サービスに対し支払っている場合には、料金情報のあらゆるものを含む)オラクルの機密情報です(以下「機密情報」と いいます)。お客様は、機密情報を開示から守るために要求される必要な手段を行使することにより、機密情報を保護することに 同意します。上記にもかかわらず、お客様は、いかなる第三者に対しても、機密情報を開示、漏洩、頒布、公開、移転、又は譲渡 しないものとし、また、本条件により明示的に承認されている以外のいかなる目的であろうとも機密情報を使用しないものとしま す。機密情報に関連するお客様の義務は、適用法に基づき企業秘密と見なされていない場合であっても、直接間接を問わずお客様 による行動によらず、特定の情報が公知となるまでは、有効に継続します。

2.4 補償

お客様が、ビジネス又はその他の事業体の代理として AddThis サービスを使用している場合、かかるビジネス又は事業体は本条件 を受諾しています。お客様、ビジネス、又は事業体は、申立て、訴訟、又は措置から生じる、あらゆる責任又は費用(例、損失、 損害、判決、訴訟費用、及び弁護士費用)を含め、お客様による AddThis サービスの使用、又は本条件への違反に関連して、又は それから生じる、あらゆる申立て、訴訟、又は措置から、オラクルとその関連企業を補償し害が及ばないようにするものとします。

2.5 責任の制限

オラクルは、お客様又はお客様のビジネスにより発生した、間接損害、特別損害、懲戒的損害又は懲罰的損害について、何ら責任 を負わないものとします。本条件に基づく申立てに対するオラクルの累計的な責任は、1000 米ドルに制限されます。オラクルは、 合理的に予見可能ではない、あらゆる損失又は損害について責任を負いません。

2.6 輸出管理法

お客様は、AddThis サービスには、米国輸出管理法及び適用される輸出関連法、規制、及び規則の条件が適用され(総称して「輸 出法」といいます)、お客様は輸出法に従うことを、了承します。お客様は、直接間接を問わず、AddThis サービスを以下に対し て出荷、移転、輸出、又は再輸出しないものとします:(a)米国輸出規制の対象となっているあらゆる国(現在は、キューバ、 イラン、北朝鮮、及びクリミアを含みますがこれらに限定されません)(各々を「禁輸国」といいます)、(b)お客様が既知の エンドユーザー、又は既知である理由のあるエンドユーザーのあらゆる者で、以下を含むが以下に限定されない、禁止された目的 のためにこれを使用する者:原子力兵器、化学兵器、又は生物兵器、ロケット・システム、宇宙船打ち上げ車両、及び観測ロケッ ト、又は無人航空機システムを設計、開発、又は生産すること(各々を「禁止されている使用」といいます)、又は(c)何らか の米国連邦政府機関により、米国輸出取引における参加を禁止されているエンドユーザーのあらゆる者(各々を「取引禁止当事者」といいます)さらに、お客様は、お客様の AddThis サービスの輸入、輸出又は使用に影響を与える場合のある、お客様自身の司法 管轄における地域法のあらゆるものを順守することに、責任を負います。お客様は、以下を表明し保証します。(a)お客様は、 禁輸国の市民ではなく、又は禁輸国内に居住していないこと、(b)お客様は禁止されている使用のために Addthis サービスを使 用しないこと、及び(c)お客様は取引禁止当事者ではないこと。AddThis サービスを使用する権利の全ては、お客様が本条件の いずれかに違反した場合には取り消されることを条件として、付与されています。オラクルが、違反が生じていると知る場合、オ ラクルは本条件を終了させます。

2.7 雑則

オラクルは、随時、本条件を修正する場合があります。お客様は、オラクルによる事前の書面による承認無しで、本条件、又は本 条件のいかなる部分をも、いかなるその他当事者に対し譲渡することはできません。お客様は、お客様自身の責任において、本条 件を定期的に再確認する必要があります。オラクルは「その時点で最新」の本条件を本ページの末尾に投稿します。本条件のいか なる変更点も、遡及的に適用されることはなく、本ページに投稿されてから 10 日後に、お客様による AddThis サービスの利用に 対して有効となります。法により要請される、本条件に対する変更のあらゆるものは、直ちに有効となります。本条件に対する何 らかの変更に同意しない場合、お客様は AddThis サービスの使用を停止します。変更後に AddThis サービスをお客様が継続的に 使用する場合、それはお客様がこれら変更に同意していることを示します。本条件は、AddThis サービスに関連して、お客様とオ ラクルとの間の完全合意であり、事前の契約又は同時期に発生した契約のいかなるものにも優先します。本条件に基づき注文が確 定し、本条件と注文の条件に矛盾が生じる場合、注文の条件が優先します。本条件は、AddThis サービスのお客様による利用に関 して、お客様とオラクルとの関係に適用されるものであり、いかなる第三者の権利も生成されません。お客様が本条件の任意部分 を遵守しないことについて、オラクルが何の行動も起こさない場合、このことは、ここに記載のいかなる権利をも見送り放棄する ことを意味しません。本条件の任意箇所に強制力がない場合でも、そのことは本条件のその他の任意部分の強制力には影響を与え ません。本条件又はそれに基づき確定されるあらゆる注文には、統一コンピューター情報取引法(Uniform Computer Information Transactions Act)は適用されません。本条件には California 州の法律が適用され、お客様とオラクルは、本契約に より生ずる紛争については、California 州の San Francisco 郡又は Santa Clara 郡に所在する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁 判所とすることに同意するものとします。オラクルに対する法的通知は、配達証明にて以下に送付する必要があります: Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway Redwood Shores, CA 94065, Attention: General Counsel, Legal Department.

III. 定義

AddThis Marks とは、ADDTHIS®という米国における登録商標及び、パブリッシャー・サイト又は AddThis サービス上で表示さ れる、AddThis グラフィック、ロゴ、デザイン、ページ・ヘッダー、ボタン・アイコン、及びツールバーのその他あらゆるものを いい、米国又はその他の国で登録商標となっている場合があるものをいいます。

AddThis サービス とは、AddThis.com、AddThis Tools(「共有ボタン(Share Buttons)」「フォロー・ボタン(Follow Buttons)」「関連投稿(Related Posts)」「ターゲティング・ツール(Targeting Tools)」を含む)、パブリッシャーが注文し た AddThis「支払い用(for-pay”)」サービス(例、 AddThis エンタープライズ・ツール(Enterprise Tools))、及び Downloadable Code をいいます。

AddThis Tools とは(i)エンドユーザーがパブリッシャーのコンテンツを共有、フォロー、表示、推薦、相互にやりとりできるよ うにするため、パブリッシャー・サイト上にインストールするために、オラクルが所有しパブリッシャーに対し利用可能にしてい る AddThis テクノロジーのセットをいいます。及び(ii)AddThis 管理ダッシュボードとアナリティクス・ダッシュボードをいい ます。

Cookie とは、コンピューター又はデバイスがサーバーと通信する際にコンピューター又はデバイス上に保存されるファイルであっ て、サーバーが、コンピューター若しくはデバイス、及びそのユーザーに関する情報を取得するため Cookie を使用するものをいい ます。

Downloadable Code とは、Enablement Code であり、パブリッシャー・サイト上で AddThis Tools のインストールを可能にして いる、AddThis.com で提供されているコードをいいます。

Enablement Code とは、AddThis Tools の一部をいいます。又は、オラクルがパブリッシャー・データを収集するために有効化さ れている、任意のピクセル・タグ又はその他の類似のコードを含め、お客様に提供されているものをいいます。

オラクル・パートナー とは、Cookie 及び Enablement Code の使用を介し、オンライン行動広告を有効化するために、一意の識別 子の同期を有効にしているものを含め、オラクルのサブプロセッサである、第三者をいいます。これら第三者パートナーのリスト については、ここをクリックしてください。

個人情報 とは、(エンドユーザー若しくはパブリッシャーにより、又は AddThis サービスを介して、オラクルに対し既知とされて いる)特定の個人が居住している司法管轄の規則により、個人特定可能又はパーソナル・データであると定義されている情報をいい ます。

パブリッシャー・データ とは、以下を含め、パブリッシャー・サイトから収集されるデータをいいます。(a)パブリッシャー・ サイトに、AddThis サービス、AddThis Tools、Downloadable Code 又は Enablement Code をインストールする際に、自動的に 収集されるパブリッシャー・サイトのコンテンツ。及び(b)パブリッシャー・サイト上へのエンドユーザーの訪問及び活動に関 連して収集されるデータ。

パブリッシャー・サイト とは、AddThis サービスが有効化又は使用されているウェブサイト、URL 又はウェブページをいいます。 AddThis.com は、例えば、パブリッシャー・サイトです。

規則 とは、データ保護、電子通信、及びプライバシーに関する法律、規則、規制、並びに規制ガイダンスの全てをいい、Digital Advertising Alliance(以下「DAA」といいます)(現在 http://www.aboutads.info/principlesで参照できます)の各自主規制、 Code of Conduct of the Network Advertising Initiative (以下「 NAI 」といいます)(現在 http://www.networkadvertising.org/code-enforcement/codeで参照できます)、及び NAI Mobile Application Code(現在 http://www.networkadvertising.org/mobile/NAI_Mobile_Application_Code.pdfで参照できます)、及び Principles of the European Interactive Digital Advertising Alliance(以下「EDAA」といいます)(現在 http://www.edaa.eu/european-principles/で参照できます)を含みますがこれらに限定されない、適用されるあらゆる自主規制ガイダンスをさします。原則の一 連のものは、時宜変更される場合があります。

サービス・プロバイダー・プラットフォーム とは、AddThis サービスが有効化又は使用されている、ソフトウェア・アプリケーシ ョン、又はモバイル・デバイス・アプリケーション(app)をいいます。

Third Party Marks とは、第三者が米国において登録している登録商標及び、パブリッシャー・サイト又は AddThis サービス上で 表示される、グラフィック、ロゴ、及びのその他あらゆるものをいい、米国又はその他の国で登録商標となっている場合があるも のをいいます。