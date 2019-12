Obrigado por optar por usar os Serviços da AddThis. Os Serviços da AddThis são fornecidos pela Oracle America, Inc. ("Oracle") localizada no 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065. Ao usar os Serviços da AddThis, você concorda com os seguintes Termos de Serviço (estes "Termos"). Este Termos confirmam e esclarecem os respectivos direitos e obrigações entre a Oracle e você em conexão com seu acesso aos Serviços da AddThis e o uso dos mesmos.

Você e a Oracle concordam da seguinte maneira:

A ORACLE DESEJA AUTORIZAR SEU ACESSO AOS SERVIÇOS DA ADDTHIS APENAS MEDIANTE A CONDIÇÃO QUE VOCÊ ACEITE ESTES TERMOS QUE REGEM SEU USO DOS SERVIÇOS DA ADDTHIS. AO PRESSIONAR O BOTÃO OU A CAIXA “ACEITAR CONTRATO DE LICENÇA” (OU EQUIVALENTE) OU INSTALAR OU USAR OS SERVIÇOS DA ADDTHIS, VOCÊ INDICA QUE ACEITA ESTES TERMOS COMO UM REPRESENTANTE AUTORIZADO DA SUA EMPRESA OU ORGANIZAÇÃO (SE ESTIVER SENDO ADQUIRIDO POR UMA EMPRESA OU ORGANIZAÇÃO) OU COMO UMA PESSOA FÍSICA E CONCORDA EM CUMPRIR OS TERMOS QUE SE APLICAM AO SEU ACESSO E USO. CASO NÃO DESEJE SE VINCULAR A ESTES TERMOS, NÃO SELECIONE O BOTÃO OU CAIXA “ACEITAR CONTRATO DE LICENÇA” (OU EQUIVALENTE) E NÃO BAIXE, ACESSE OU USE OS SERVIÇOS DA ADDTHIS.

Estes Termos aplicam-se a você, se você for: (i) um "Publicador" (o proprietário ou operador de um Site do Publicador que usa os Serviços da AddThis); ou (ii) um "Usuário Final" que acessa e usa os Serviços da AddThis. Referências a "você" e "seu/sua/seus/suas" referem-se a qualquer Publicador ou Usuário Final, conforme o caso.

Se você for um Publicador, todos os Termos aplicam-se a você enquanto usar os Serviços da AddThis, exceto a Seção 1.2, que se aplica apenas a Usuários Finais.

Se você for um Usuário Final, o preâmbulo, as Seções 1.1.5(h), 1.2, 1.3, 2.1.2, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 e o Artigo III aplicam-se enquanto usar os Serviços da AddThis. Leia essas seções com atenção, pois elas explicam as regras, direitos e obrigações para seu uso dos Serviços da AddThis.

Se você for um Usuário Final ou Publicador acessando o site AddThis.com, então, tanto os Oracle Websites Terms of Use e estes Termos se aplicam a você.

Se você for um usuário do AddThis Share and Bookmark Browser Extension, os termos de serviço aplicáveis à AddThis Toolbar podem ser encontrados em http://www.addthis.com/privacy/extension-and-bookmarklet-terms-of-service.

I. USO DOS SERVIÇOS DA ADDTHIS

1.1 Termos Aplicáveis aos Publicadores. Se você for um Publicador usando os Serviços da AddThis, os seguintes termos se aplicam a você:

1.1.1 Licenças concedidas ao Publicador pela Oracle. A Oracle concede a você uma licença limitada, não exclusiva e mundial para usar os Serviços da AddThis com a compreensão de que esse direito e licença são concedidos apenas a você e não podem ser sublicenciados ou transferidos a qualquer outra parte. Como parte do seu uso autorizado dos Serviços da AddThis, você pode usar o Código para Download para instalar e exibir as Ferramentas da AddThis no Publicador. Você pode modificar o Código para Download, mas apenas conforme a descrição Oracle support documents da Oracle, ou de outra maneira autorizada por escrito pela Oracle.

A Oracle também concede a você um direito e licença não exclusivos e intrasferíveis para exibir as Marcas da AddThis exclusivamente como elas estão incorporadas nos Serviços da AddThis e conforme a descrição nas Diretrizes de Utilização de Terceiros para Marcas Comerciais da Oracle, localizadas em https://www.oracle.com/legal/trademarks.html. Nenhum outro direito às Marcas da AddThis é concedido por estes Termos.

Para facilitar o uso das Ferramentas da AddThis, você pode usar Marcas de Terceiros se elas forem disponibilizadas a você pela Oracle. Seu uso das Third-Party Marks está sujeito às licenças e diretrizes do licenciador terceiro. É exclusiva responsabilidade do Publicador ler e cumprir as diretrizes do licenciador terceiro. Toda a reputação associada ao uso de Third-Party Marks pelo Publicador será revertida em benefício do licenciador terceiro.

1.1.2. Licenças concedidas à Oracle pelo Publicador. Em troca do seu uso dos Serviços da AddThis e através do download do Código de Ativação, você concorda que: (i) a Oracle e os Parceiros da Oracle podem coletar Dados do Publicador, exceto conforme o especificado na Seção 1.1.5; (ii) você concede à Oracle um direito mundial, irrevogável, livre de remunerações e sublicenciável para coletar, processar e divulgar os Dados do Publicador aos Parceiros da Oracle e Clientes da Oracle de maneira consistente com a privacy policy em vigor da Oracle ("Privacy Policy", disponível em https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html (ou outro local dessa natureza designado pela Oracle)), que pode ser alterado ocasionalmente) e você concede aos Parceiros da Oracle o mesmo direito; (iii) a Oracle, Parceiros da Oracle e clientes da Oracle podem usar os Dados do Publicador para publicidade direcionada e as finalidades conforme a descrição na Section 5 of the Privacy Policy, incluindo, entre outros, Dados do Publicador (ou seus derivados) em produtos e serviços da Oracle sem nenhuma obrigação de compensação perante você; (iv) a Oracle pode usar qualquer feedback fornecido por você com relação aos Serviços da AddThis para fins comerciais lícitos sem dever nenhuma remuneração a você; e (v) desde que a Oracle notifique você primeiro sobre a intenção de usar suas marcas e você concordar, a Oracle poderá usar suas marcas para promoção dos Serviços da AddThis sujeito às suas diretrizes de marca comercial e utilização (se houver).

1.1.3. Sua Conta AddThis. Todos os Publicadores devem registrar e criar uma conta em AddThis.com para poder usar os Serviços da AddThis em Sites do Publicador. Como Publicador, você concorda em fornecer informações precisas à Oracle durante o registro e a atualizar essas informações, se necessário. Para proteger sua conta AddThis, mantenha sua senha confidencial. Você é responsável por todas as atividades relacionadas à sua conta AddThis. Se tiver conhecimento de algum uso não autorizado de sua senha ou conta AddThis, altere imediatamente sua senha e entre em contato com AddThis Support.

O AddThis.com pode conter fóruns para que Publicadores e outros usuários registrados interajam com a Oracle e entre si. Os Publicadores são os responsáveis exclusivos por qualquer conteúdo publicado e a Oracle não é responsável por publicações que não foram feitas pela Oracle. Além disso, a Oracle não faz qualquer promessa em relação à qualidade ou precisão de qualquer publicação do fórum. A Oracle pode editar ou remover qualquer publicação de qualquer fórum em AddThis.com, a qualquer momento.

1.1.4. Remunerações. Se você for um Publicador que usa uma versão paga dos Serviços da AddThis, os termos de pagamento e adicionais serão incluídos em um pedido em separado entre você e a Oracle, que faz referência a esses Termos.

1.1.5. Privacidade de Dados.

Coleta em Sites de Publicador. Quando instalado em um Site do Publicador, o Código de Ativação permite que a Oracle e os Parceiros da Oracle definam Cookies para coletar Dados do Publicador. Essas tecnologias são descritas em detalhes na Privacy Policy. Quando um Usuário Final acessa seu Site do Publicador, a Oracle e os Parceiros da Oracle podem definir um Cookie e acompanhar o uso do Site do Publicador por tal Usuário Final (por exemplo, a pesquisa web que levou o Usuário Final a uma página específica ou categorias de interesses do Usuário Final), incluindo Parceiros da Oracle, para incorporar Cookies e pixels para permitir a sincronização de identificadores exclusivos internos entre a Oracle e nossos parceiros terceiros para facilitar publicidade online baseada em comportamento. Uso dos Dados do Publicador. A Oracle mantém uma Privacy Policy em que divulga como a Oracle trata os Dados do Publicador. A Oracle usar os Dados do Publicador para criar produtos e serviços de dados, como serviços de publicidade direcionada e para os outros fins descritos na Privacy Policy. A Oracle pode autorizar os Parceiros e clientes a fazer o mesmo. A Oracle, Parceiros da Oracle e os clientes também podem usar os Dados do Publicador para outros fins, como detectar, evitar e lidar com fraudes, problemas de segurança ou técnicos e pesquisa e desenvolvimento. Além disso, a Oracle poderá usar Dados do Publicador para sincronizar identificadores desidentificados ou de pseudônimos com aqueles de terceiros (incluindo identificadores transdispositivo). A Oracle coletará apenas os Dados do Publicador necessários para os motivos descritos nesta Seção. Conformidade com as regras incluindo as Responsabilidades do Controlador de Dados. Os Dados do Publicador podem conter elementos de dados, como IDs exclusivos, endereços IP ou dados de comportamento e interesse online, que podem ser Informações Pessoais de acordo com as Regras. A Oracle e o Publicador são, cada um deles, controladores de dados com relação aos Dados do Publicador coletados e usados sob estes Termos.



A Oracle cumprirá as Regras ao fornecer os Serviços da AddThis. O Publicador cumprirá as Regras ao coletar e compartilhar os Dados do Publicador com a Oracle e outras partes.



A Oracle e o Publicador devem efetuar imediatamente as medidas para remediar qualquer não conformidade com os Termos ou as Regras. A menos que uma falha no cumprimento seja remediada imediatamente, a Oracle e o Publicador informará um ao outro se uma das partes (a) tiver motivos para acreditar que não pode cumprir esses Termos, incluindo as Regras, ou suas obrigações como controlador de dados das Informações Pessoais; ou (b) tomar conhecimento de qualquer circunstância ou alterações nas Regras que provavelmente impeçam o cumprimento de suas obrigações teste Termos, incluindo as Regras. Solicitações de Usuário Final (titular dos dados). A Oracle pode fornecer a qualquer Usuário Final, a capacidade de acessar, corrigir, modificar ou excluir qualquer Dado do Publicador relacionado a tal Usuário Final. Se um Usuário Final entrar em contato com você, você concederá ao Usuário Final o direito e fornecerá os meios para que ele receba uma cópia, altere, exclua ou apague, restrinja o uso, ou obtenha uma cópia exportável de suas Informações Pessoais de acordo com as Regras. Você também pode limitar ou extinguir o direito de uso e compartilhamento da Oracle sobre tais Dados do Publicador notificando a Oracle com o Dado de Publicador específico que deve ser removido ou alterado. Notificação e Consentimento do Publicador. Você concorda em (a) fornecer aos Usuários Finais qualquer notificação exigida pelas Regras e (b) obter o consentimento do Usuário Final (incluindo o consentimento de adesão) e todas as permissões necessárias do Usuário Final exigidas para você usar os Serviços da AddThis e publicar os Dados do Publicador com a Oracle. As notificações e consentimentos devem informar de maneira suficiente os Usuários Finais sobre os fins para os quais os Dados do Publicador são compartilhados com a Oracle, conforme a descrição na Privacy Policy. VOCÊ DEVE NOTIFICAR E CONSULTAR A ORACLE (EM daas.marketing.subscriptionmgmt@oracle.com) SE CONTAR COM UMA BASE JURÍDICA DIFERENTE DO CONSENTIMENTO DO USUÁRIO FINAL ANTES DE USAR OS SERVIÇOS OU COMPARTILHAR OS DADOS DO PUBLICADOR COM A ORACLE.



Você concorda em manter uma política de privacidade facilmente acessível com link conspícuo do seu Site do Publicador. Seus links de política de privacidade conterão a palavra "Privacidade", "Privacidade de Dados" e "Cookie" (ou seus equivalentes na jurisdição aplicável) conforme possa ser exigido pelas Regras e Sua homepage fornecerá os hyperlinks exigidos pelas Regras. Você também deve usar ferramentas de notificação e consentimento nos Sites do Publicador, que cumpram as Regras (como banners ou overlays), que informem os Usuários Finais que os Sites do Publicador usam Cookies e que ao acessar os Sites do Publicador, os Usuários Finais concordam com seu uso dos Cookies. Sua política de privacidade deve ser fácil de compreender e fornecer informações suficientes que descrevem (a) quais Dados Pessoais você coleta e compartilha, (b) as circunstâncias nas quais você compartilha esses dados, (c) as finalidades para as quais eles são compartilhados (incluindo as finalidades especificadas na Política de Privacidade da Oracle), (d) nome e tipo de organização com os quais os seus dados são compartilhados e (e) qualquer informação adicional exigida sob as Regras. Exigências de Não Adesão para Sites de Publicadores. Você manterá políticas e práticas apropriadas que permitam que os Usuários Finais optem por não aderir (i) à sua coleta e ao seu compartilhamento das Informações Pessoais deles; e (ii) o uso dos Dados do Publicador pela Oracle, conforme permitido por estes Termos. Sua política de privacidade deve permitir que os Usuários Finais tenham a opção de não aderir à coleta ao uso das Informações Pessoais deles e: (i) para Sites de Publicador voltados para os EUA, incluir um link para o programa de não adesão da DAA (atualmente disponível em http://www.aboutads.info/choices/) e o programa de não adesão da NAI (atualmente disponível em http://optout.networkadvertising.org/); (ii) para Sites de Publicador na UE/EEA, inserir um link para o programa de não adesão da EDAA (atualmente disponível em http://www.youronlinechoices.eu/); ou (iii) ou em qualquer outra região do mundo, fornecer um link para as Políticas de Privacidade da Oracle ou para um programa de não adesão ou mecanismo de não adesão em conformidade com as Regras e, conforme necessário, garantir que as não adesões exercidas através de tais mecanismos sejam compartilhados com a Oracle de maneira a permitir que a Oracle processe rapidamente a não adesão. Cumprimento dos Padrões de Privacidade. Você concorda que não (i) usará os Serviços da AddThis para tomar decisões sobre a qualificação de um Usuário Final para emprego, assistência médica, crédito ou seguro, ou para tomar decisões exclusivamente por meios automáticos quando a decisão tiver um efeito significativo sobre o Usuário Final, ou de qualquer maneira que seja, ou possa ser usada para discriminar qualquer pessoa ou promover machismo, racismo ou lesões; (ii) fornecerá à Oracle nenhum dado que seja qualificado como dado sensível sob as Regras; ou (iii) fornecerá à Oracle qualquer dado coletado de sites direcionados a crianças menores de dezesseis (16) anos, ou de usuários do site que você saiba que sejam menores de dezesseis (16) anos. A Oracle poderá se recusar a receber Dados do Publicador a qualquer momento. Ambas as partes concordam em não discriminar clientes que exerceram seus direitos de exclusão, não adesão ou acesso em conexão com os Serviços da AddThis. Transferências de Informações Pessoais. Você concorda que a Oracle pode transferir e armazenar Dados do Publicador em todo o mundo. As transferências de dados de Informações Pessoais de Usuário Finais da União Europeia estão sujeitas aos termos das Cláusulas Contratuais Padrão do UE para Controladores (as "Cláusulas"), se: (a) O publicador compartilha, usa ou processa Informações Pessoais de Usuário Finais da União Europeia sob estes Termos; e (b) tal transferência de dados for: (i)Informações Pessoais sujeitas a qualquer restrição ou exigência sob a Diretiva 95/46/EC ou Regulamento (UE) 2016/679 revogando a Diretiva 95/46/EC (Regulamento Geral de Proteção de Dados); e (ii) for feita para países, jurisdições ou destinatários fora do EEA ou Suíça e não reconhecidos pela Comissão Europeia como garantia de nível adequado de proteção de acordo com a Diretiva 95/46/EC ou o Regulamento Geral de Proteção de Dados. A Oracle e você concorda que incorporar as Cláusulas nesses Termos é uma execução legalmente vinculativa das Cláusulas com você como exportador de dados e a Oracle como importadora de dados.

1.2 Termos Aplicáveis apenas aos Usuários Finais. Se você for um Usuário Final sob esta Seção 1.2 e certas partes destes Termos se aplicarem a você.

1.2.1. Licença do Usuário Final. Sujeito às Restrições do Usuário Final na Seção 1.2.5., a Oracle concede a você uma licença limitada para usar os Serviços da AddThis para compartilhar conteúdo e se conectar a outros usuários online de acordo com estes Termos.

1.2.2. Privacidade. A coleta dos Dados do Publicador em um Site do Publicador é regida pela política de privacidade do Publicador, que deve cumprir a Privacy Policy da Oracle.

1.2.3. Conteúdo de Terceiros. O Conteúdo compartilhado ou vinculado através dos Serviços da AddThis pode conter referências ou links a materiais e serviços de terceiros (incluindo conteúdo do Publicador) que não são de propriedade ou controlados pela Oracle ou seus parceiros e estão sujeitos a outros termos e condições que você deverá examinar. Seus negócios com tais terceiros encontrados através dos Serviços da AddThis são exclusivamente entre você e o terceiro e tais negócios são regidos pelos termos e políticas pertinentes de tal terceiro. VOCÊ CONCORDA QUE A ORACLE NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR NENHUMA PERDA OU DANO, DE QUALQUER TIPO, INCORRIDO COMO RESULTADO DE TAIS NEGÓCIOS OU COMO RESULTADO DO APARECIMENTO DE TAIS TERCEIROS NOS SERVIÇOS DA ADDTHIS.

1.2.4. Qualificação. Você deve ter pelo menos dezesseis (16) anos para usar os Serviços da AddThis. Se você tiver dezesseis (16) anos ou mais, mas for menor de dezoito (18) anos, você deverá ter o consentimento dos pais antes de usar os Serviços da AddThis e seus pais devem aceitar estes Termos em seu nome.

1.2.5. Restrições do Usuário Final. Usuários Finais não: (i) usarão os Serviços da AddThis de maneira que viole os termos de qualquer Site do Publicador; ou (ii) usarão os Serviços da AddThis para perseguir, assediar, lesar outra pessoa ou violar a lei.

1.2.6. Desentendimentos e Disputas. Seu uso dos Serviços da AddThis poderá colocá-lo em contato com outros usuários (sejam Usuários Finais ou Publicadores) e seu conteúdo. Você é o responsável exclusivo por seu envolvimento com outros usuários e a Oracle não será responsável por qualquer envolvimento seu com outros usuários, incluindo qualquer dano direto, indireto, especial ou emergente decorrente, ou em conexão, com tais disputas.

1.3 Outros Direitos, Limites e Restrições Aplicáveis a Usuários Finais e Publicadores.

1.3.1. Restrições. Publicadores e Usuários Finais não conduzirão as seguintes atividades e nem permitirão que terceiros os façam: (i) conduzir, promover ou anunciar qualquer item, bem ou atividade, enquanto usar os Serviços da AddThis, que viole a lei; (ii) carregar, distribuir, publicar, transmitir ou disponibilizar através dos Serviços da AddThis ou fornecer à Oracle, qualquer conteúdo que seja ilícito, prejudicial, ameaçador, abusivo, ofensivo, difamatório, pornográfico, vulgar, obsceno, calunioso, invasivo da privacidade de outrem, odioso, prejudicial para menores de qualquer maneira, ou racialmente, etnicamente ou de outra forma sujeito a objeções; (iii) tentar fazer engenharia reversa, alterar, interromper, interferir ou colocar em risco os Serviços da AddThis, ou de outro modo tentar derivar o código fonte dos Serviços da AddThis, Código para Download, Código de Ativação ou outro código ou serviço relacionado aos Serviços da AddThis; (iv) modificar, alterar ou mudar, de alguma maneira, o conteúdo proprietário de qualquer terceiro que use os Serviços da AddThis; (v) usar os Serviços da AddThis de alguma maneira que interfira com o desempenho ou funcionamento das APIs do AddThis ou dos Serviços da AddThis ou qualquer site ou aplicativo; (vi) tentar obter acesso a partes protegidas dos Serviços da AddThis para os quais você não tem direito de acesso; (vii) usar os Serviços da AddThis para carregar ou transmitir qualquer forma de vírus, worm, cavalo de Troia, ou outro código maligno; (viii) usar qualquer processo automático, eletrônico ou manual para acessar, pesquisar ou colher informações dos Serviços da AddThis ou para interferir de alguma maneira no funcionamento correto dos Serviços da AddThis; (ix) usar qualquer robô, spider, outro dispositivo automático ou processo manual para extrair, "screen scrape", monitorar, "minerar", ou copiar qualquer página web estática ou dinâmica nos Serviços da AddThis ou através dos Serviços da AddThis; (i) conduzir, promover ou anunciar qualquer item, bem ou atividade enquanto usar os Serviços da AddThis que violem a os termos de serviço de qualquer Site do Publicador; e (xi) conduzir, promover ou anunciar qualquer item, bem ou atividade ao usar os Serviços da AddThis que a Oracle determine, a seu critério exclusivo, que seja inapropriado para ser promovido através do Site do Publicador ou os Serviços da AddThis.

1.3.2. Alterações nos Serviços da AddThis. A Oracle poderá alterar ou interromper os AddThis Services com ou sem notificação, a qualquer momento. A Oracle não será responsável perante ninguém, se a Oracle alterar ou retirar de linha os Serviços da AddThis. Se você tiver qualquer objeção a qualquer alteração aos Serviços da AddThis, seu recurso exclusivo será interromper o uso dos Serviços da AddThis. Continuar a usar os Serviços da AddThis após as alterações representa sua aceitação de tais alterações.

1.3.3. Propriedade Intelectual. A Oracle possui todos os direitos, títulos e participação, incluindo direitos de propriedade intelectual, nos Serviços da AddThis, a tecnologia usada para criar e executar os Serviços da AddThis e código de software da Oracle e qualquer produto de trabalho, relatórios ou outros produtos ou resultados, designs derivados, métodos, invenções, know-how, técnicas, aplicações ou outros materiais ou tecnologias de propriedade da Oracle, ou qualquer melhoria aos supracitados, que a Oracle disponibilize a você em conexão com estes Termos.

II. GERAL

2.1 Garantias e Ressalvas.

2.1.1. Garantias do Publicador. Você garante que tem direito e poderes para conceder as licenças nestes Termos e que o exercício de tais direitos por parte da Oracle não infringirá ou violará de outro modo os direitos de qualquer Usuário Final ou outros terceiros e que os direitos assim chamados morais nos Dados do Publicador foram renunciados no limite máximo permitido por lei.

2.1.2. Garantias e Ressalvas da Oracle. A Oracle desenvolve seus produtos e serviços usando um nível de cuidado comercialmente razoável. No entanto, há certas promessas que a Oracle não faz sobre os Serviços da AddThis fornecidos sob estes termos. A ORACLE FORNECE OS SERVIÇOS DA ADDTHIS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM (“AS IS”). A ORACLE NÃO ASSUME NENHUM COMPROMISSO OU FORNECE GARANTIAS OU DECLARAÇÕES SOBRE O CONTEÚDO DOS SERVIÇOS DA ADDTHIS, AS FUNÇÕES DOS SERVIÇOS DA ADDTHIS OU A CONFIABILIDADE, DISPONIBILIDADE OU CAPACIDADE DOS SERVIÇOS DA ADDTHIS. NO LIMITE PERMITIDO POR LEI, A ORACLE RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS NÃO EXPRESSAMENTE INCLUSAS NESTES TERMOS.

2.2 Vigência. A Oracle pode suspender, rescindir ou proibir seu uso dos Serviços da AddThis a qualquer momento, com ou sem justa causa. Se a Oracle rescindir seu direito de usar os Serviços da AddThis, você interromperá seu uso dos Serviços da AddThis imediatamente. Se você for Publicador, você removerá os Serviços da AddThis (e qualquer código ou tecnologia relacionada) de todos os seus Sites de Publicador imediatamente. As seções destes Termos, que se esperaria razoavelmente, por sua natureza, que sobrevivam, sobreviverão à rescisão ou expiração destes Termos.

2.3 Informações Confidenciais. Certos conteúdos, informações ou softwares que você acessa através dos Serviços AddThis podem conter informações confidenciais da Oracle. Sem limitar o precedente, todas as informações não públicas e materiais (incluindo qualquer informação sobre remunerações, se você estiver pagando por Serviços da AddThis) relacionadas aos Serviços da AddThis são informações confidenciais da Oracle ("Informações Confidenciais"). Você concorda em proteger Informações Confidenciais exercendo o cuidado necessário exigido para evitar sua divulgação. Não obstante o supracitado, você não divulgará, revelará, distribuirá, publicará, transmitirá ou transferirá Informações Confidenciais a nenhum terceiro ou usará Informações Confidenciais para qualquer finalidade que não seja expressamente autorizada por estes Termos. Suas obrigações com relação às Informações Confidenciais, sejam ou não consideradas segredo comercial sob a legislação em vigor, permanecem em vigor até que a informação específica se torne conhecida publicamente sem ação direta ou indireta de sua parte.

2.4 Indenização. Se você usar os Serviços da AddThis em nome de uma empresa ou outra entidade, essa empresa ou entidade aceitará esses Termos. Você, a empresa ou a entidade inocentará e indenizará a Oracle e suas afiliadas de qualquer reivindicação, processo ou ação decorrente ou relacionada ao uso dos Serviços da AddThis ou violação destes Termos, incluindo qualquer responsabilidade ou despesa (por exemplo, perdas, danos, julgamentos, custos de litígio e honorários advocatícios) decorrentes de tais reivindicações, processos ou ações.

2.5 Limitação de Responsabilidade. A ORACLE NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, EMERGENTES, EXEMPLARES OU PUNITIVOS INCORRIDOS POR VOCÊ OU SUA EMPRESA. A RESPONSABILIDADE TOTAL DA ORACLE POR QUALQUER REIVINDICAÇÃO SOB ESTES TERMOS É LIMITADA A US$ 1.000. A ORACLE NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR NENHUMA PERDA OU DANO QUE NÃO SEJAM RAZOAVELMENTE PREVISÍVEIS.

2.6 Leis de Controle de Exportação. Você reconhece que os Serviços da AddThis estão sujeitos aos Regulamentos da Administração de Exportações dos EUA e outras leis, restrições e regulamentos de exportação (coletivamente, as “Leis de Exportação”) e que você concorda com as Leis de Exportação. Você não enviará, transferirá, exportará ou reexportará os Serviços da AddThis, direta ou indiretamente, para: (a) qualquer país sujeito às restrições de exportação dos EUA (incluindo atualmente, mas não necessariamente limitado a, Cuba, Irã, Coreia do Norte, Síria e Crimeia) (cada um, um "País sob Embargo"), (b) qualquer Usuário Final que você saiba ou tenha motivo para saber que os utilizará para finalidades proibidas, incluindo, entre outros: projeto, desenvolvimento ou produção de armas nucleares, químicas ou biológicas, sistemas de foguete, veículos de lançamento espacial e foguetes-sonda, ou sistemas de veículos aéreos não tripulados (cada um, um "Uso Proibido"), ou (c) qualquer Usuário Final que tenha sido proibido de participar em transações de exportação dos EUA por qualquer agência federal do governo dos EUA (cada uma, uma "Parte sob Sanções"). Além disso, você é responsável por cumprir todas as leis locais em sua jurisdição que possam afetar seu direito de importar, exportar ou usar os Serviços da AddThis. Você declara e garante que (a) você não é um cidadão de um País sob Embargo ou nele localizado, (b) você não usará os Serviços da AddThis para um Uso Proibido e (c) você não é uma Parte sob Sanções. Todos os direitos de usar os Serviços da AddThis são concedidos sob a condição de que tais direitos serão perdidos se você deixar de cumprir qualquer um destes Termos. Se a Oracle tiver conhecimento da ocorrência de uma violação, a Oracle poderá rescindir estes Termos.

2.7 Diversos. A Oracle pode modificar estes Termos a qualquer momento. Você não pode ceder estes Termos ou qualquer parte deles, a outra parte, sem autorização prévia por escrito da Oracle. Você deve revisar estes Termos regularmente e é sua responsabilidade fazer isso. A Oracle publicará “a data efetiva” em que estes Termos entram em vigor na parte inferior desta página. Nenhuma alteração a estes Termos será aplicada retroativamente e todas alterações entrarão em vigor para seu uso dos Serviços da AddThis dez (10) dias após elas serem publicadas nesta página. Qualquer alteração feita a estes Termos, que for exigida por lei, entrará em vigor imediatamente. Se você não concordar com alguma alteração nestes Termos, você deverá interromper seu uso dos Serviços da AddThis. Continuar a usar os Serviços da AddThis após as alterações destes Termos representa sua aceitação de tais alterações. Estes Termos são o contrato integral entre você e a Oracle com relação aos Serviços da AddThis e suplantarão qualquer contrato anterior ou contemporâneo. Se um pedido for feito sob estes Termos e houver um conflito entre estes Termos e os termos do pedido, os termos do pedido terão precedência. Estes Termos regerão nosso relacionamento com relação ao seu uso dos Serviços da AddThis e não criarão nenhum direito de terceiros. Se a Oracle não agir em relação à sua falha em cumprir qualquer parte destes Termos, isso não significará que a Oracle esteja renunciando a quaisquer direitos descritos aqui, ou desistindo deles. Se alguma parte destes Termos não puder ser aplicada, isso não afetará a aplicabilidade de qualquer outra parte dos Termos. A Lei Uniforme para Transação de Informações por Computador (Uniform Computer Information Transactions Act) não se aplica a estes Termos ou qualquer pedido que possa ser feito sob eles. Estes Termos são regidos pelas leis do Estado da Califórnia e você concorda em se submeter à competência e foro exclusivos dos tribunais dos Condados de São Francisco ou de Santa Clara na Califórnia, para dirimir qualquer litígio decorrente destes Termos ou a eles relacionado. Notificações legais à Oracle devem ser enviadas por correio registrado à: Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway Redwood Shores, CA 94065, Attention: General Counsel, Legal Department.

III. DEFINIÇÕES

Marcas da AddThis significa ADDTHIS®, uma marca registrada nos Estados Unidos e outras imagens, logotipos, designs, cabeçalhos de página, ícones de botão e barras de ferramentas exibidos no Site do Publicador ou os Serviços da AddThis que podem ser marcas registradas nos Estados Unidos e outros países.

Serviços da AddThis significa AddThis.com, as Ferramentas da AddThis (incluindo "Botões de Compartilhamento", "Botões de Seguir", "Publicações Relacionadas" e "Ferramentas de Direcionamento"), serviços "for-pay" da AddThis solicitados pelos Publicadores (por exemplo, Ferramentas Empresariais AddThis) e Código para Download.

Ferramentas da AddThis ignifica (i) um conjunto de tecnologias da AddThis de propriedade da Oracle e disponibilizado aos Publicadores para instalação nos Sites do Publicador e permitir que um Usuário Final compartilhe, siga, exiba, recomende e interaja com conteúdo do Publicador; e (ii) o painel de gerenciamento e análises do AddThis.

Cookie significa um arquivo que é salvo em um computador ou dispositivo quando o computador ou dispositivo se comunica com um servidor, que usa o Cookie para recuperar informações sobre esse computador ou dispositivo e seus usuários.

Código para Download significa qualquer Código de Ativação e o código fornecido no AddThis.com que permite a instalação das Ferramentas da AddThis nos Sites do Publicador.

Código de Ativação significa o código que faz parte das Ferramentas da AddThis ou que é fornecido a você, incluindo qualquer pixel tag ou outro código similar que permita que a Oracle colete Dados do Publicador.

Parceiros da Oracle significa terceiros que são subprocessadores da Oracle, incluindo aqueles que permitem a sincronização de identificadores únicos para permitir publicidade comportamental online através do uso de Cookies e Código de Ativação. Para obter uma lista de parceiros terceiros, click here.

Informações Pessoais significa informações definidas como dados de identificação pessoal pelas Regras em vigor na jurisdição em que um indivíduo específico (apresentado à Oracle por um Usuário Final ou Publicador ou através dos Serviços da AddThis) reside.

Dados do Publicador significa os dados coletados dos Sites do Publicador incluindo (a) conteúdo do Site do Publicador coletado automaticamente ao instalar os Serviços da AddThis, Ferramentas da AddThis, Código para Download ou Código de Ativação nos Sites do Publicador; e (b) dados coletados com relação às visitas e atividade do Usuário Final nos Sites do Publicador.

Site do Publicador significa um site, URL ou página web em que os Serviços da AddThis são habilitados ou usados. AddThis.com, por exemplo, é um Site do Publicador.

"Regras" significa todas as leis, regras, regulamentos, diretrizes regulatórias de proteção de dados, comunicações eletrônicas e privacidade em vigor, além de qualquer diretriz autorregulatória aplicável, incluindo, entre outros, os Princípios Autorregulatórios da Digital Advertising Alliance ("DAA"), atualmente disponível em http://www.aboutads.info/principles, o Código de Conduta da Network Advertising Initiative (("NAI"), atualmente disponível em http://www.networkadvertising.org/code-enforcement/code o Código de Aplicativos Móveis da NAI, atualmente disponível em http://www.networkadvertising.org/mobile/NAI_Mobile_Application_Code.pdf e os Princípios da European Interactive Digital Alliance ("EDAA"), atualmente disponível em http://www.edaa.eu/european-principles/, e alterações ocasionais de cada conjunto de princípios.

Plataforma de Prestador de Serviços significa um aplicativo de software ou aplicativo de dispositivo móvel (aplicativo) no qual os Serviços da AddThis são habilitados ou usados.

Marcas de Terceiros significa uma marca registrada de terceiro nos Estados Unidos e outras imagens, logotipos e designs exibidos no Site do Publicador ou os Serviços da AddThis que podem ser marcas registradas nos Estados Unidos e outros países.